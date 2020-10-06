Рефинанс от НБУ: Банк Клиринговый дом получил 62,5 миллиона

2 октября НБУ предоставил банку Клиринговый дом 62,5 млн грн рефинансирования на срок до 83 дней под 6%. Об этом говорится в сообщении регулятора.

Рефинанс от НБУ: Банк Клиринговый дом получил 62,5 миллиона

Предыстория

25 сентября НБУ предоставил троим банкам 359,5 млн грн рефинансирования сроком до 84 дней под 6%: банк Авангард привлек кредит на 50 млн грн, а Кредит Днепр - на 9,5 млн грн.

Название третьего финучреждения, которое привлекло 300 млн грн, регулятор не озвучил, следует понимать, учитывая то, что рефинанс был предоставлен на срок до 30 дней (в таких случаях НБУ данные не раскрывает).

12 сентября Национальный банк на аукционе по рефинансированию на срок от года до пяти лет в пятницу удовлетворил заявки семи банков на 1 млрд 908 млн грн под 6% годовых.

18 сентября Национальный банк на аукционе предоставил 100 млн грн краткосрочного рефинансирования под 6% годовых только одном банке.

На аукционе 4 сентября НБУ также удовлетворил только одну заявку — 100 млн грн короткого рефинанса получил банк «Сич».

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