Дефицит Пенсионного фонда составляет 17,2 миллиарда
Доходы Пенсионного фонда в январе - сентябре текущего года составили 338,2 млрд грн, расходы - 355,4 млрд грн, а дефицит - 17,2 млрд грн. Об этом сообщается на фейсбук-странице Пенсионного фонда Украины (ПФУ).
Собственные доходы ПФ за январь - сентябрь составили 201,3 млрд грн (59,5% от общей суммы доходов), а средства госбюджета - 136,9 млрд грн (40,5%).
Для сравнения: в январе - августе 2020 года дефицит ПФ составлял 15,9 млрд грн.
Какие изменения наблюдались в течение года
Крупнейшие с начала года доходы ПФУ были в апреле, расходы - тоже в апреле, а дефицит - в мае.
Наименьшие с начала года доходы ПФУ учитывались в январе, расходы и дефицит - в феврале.
Март - единственный месяц с начала года, когда ПФ был бездефицитным.
Есть ли рост доходов и расходов по сравнению с 2019 годом
Доходы Пенсионного фонда за январь - сентябрь 2020 года на 18,9 млрд грн (или на 5,9%) превысили соответствующий показатель за 9 месяцев прошлого года (338,2 млрд грн против 319,3 млрд грн).
Однако в текущем году выросли и расходы ПФУ, и его дефицит.
План по поступлению средств от уплаты единого социального взноса за январь - сентябрь 2020 года недовыполнен на 8,5% (или 16,9 млрд грн). План составлял 198,4 млрд грн, а фактические поступления - 181,5 млрд грн.
Что ожидать дальше
Дефицит бюджета Пенсионного фонда покрывается за счет средств госбюджета. ПФУ получает ссуды от Госказначейства и имеет задолженность перед единственным казначейским счетом.
В сентябре на заседании комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики представители Госказначейства уже предупреждали о возможном возникновении проблем со своевременной выплатой пенсий.
«Учитывая сохранение негативных тенденций по наращиванию задолженности Пенсионного фонда перед единым казначейским счетом за полученные ссуды, у Казначейства нет законодательных оснований предоставлять Фонду займ в конце бюджетного периода, в связи с чем у Фонда могут возникнуть риски, связанные с выплатой пенсий», - отмечалось в сообщении комитета Верховной Рады со ссылкой на данные Государственной казначейской службы.
Просто цифры
- Премьер-министр Денис Шмыгаль в начале октября признал, что в связи с демографическими тенденциями и старением нации Украина может столкнуться с ситуацией, когда через 15 лет государство не сможет платить пенсии.
- В сентябре стало известно, что в 2021 году пенсии в Украине повысят в пять этапов.
- Также в сентябре Кабмин принял постановление, предусматривающее введение с 1 июля 2021 года доплат к пенсии (по 400 грн в месяц) для лиц в возрасте от 75 до 80 лет.
- Общее количество занятого населения в Украине по состоянию на конец первого полугодия 2020 года равнялась 15,4 млн человек, а количество пенсионеров в стране - 11,2 млн человек.