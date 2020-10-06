Киевское СИЗО заработало на платных камерах больше всех в стране

Киевский следственный изолятор заработал на платных камерах более 600 тыс. гривен. Полученные деньги госучреждение тратит на ремонт бесплатных камер.

Об этом KV стало известно из сообщения на странице министра юстиции Дениса Малюськи в соцсети Фейсбук.

“Сегодня платные камеры в следственных изоляторах заработали свой первый миллион гривен!! Однозначный чемпион – Государственное учреждение “Киевский следственный изолятор”, которое заработало (и эффективно тратит на ремонты бесплатных камер) 621507 гривен”, – сказано в сообщении.

Как ранее сообщала KV , в Лукьяновском СИЗО Киева заработали первые в Украине платные камеры с улучшенными условиями размещения. Тариф – на уровне “докоронавирусного” снятия квартиры в столичном спальном районе (или посуточно). Правда, “одиночек” повышенного комфорта пока нет. И на узников, которым уже вынесен обвинительный приговор, улучшение бытовых условий распространяться не будет.

Фото: obozrevatel.com