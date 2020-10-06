Киевское СИЗО заработало на платных камерах больше всех в стране
Киевский следственный изолятор заработал на платных камерах более 600 тыс. гривен. Полученные деньги госучреждение тратит на ремонт бесплатных камер.
Об этом
“Сегодня платные камеры в следственных изоляторах заработали свой первый миллион гривен!! Однозначный чемпион – Государственное учреждение “Киевский следственный изолятор”, которое заработало (и эффективно тратит на ремонты бесплатных камер) 621507 гривен”, – сказано в сообщении.
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Фото: obozrevatel.com