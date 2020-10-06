США хотят освободить поставщиков алюминия из ОАЭ и Бахрейна от ввозных тарифов

По данным американских СМИ , администрация США может освободить поставщиков алюминия из ОАЭ и Бахрейна от действия 10%-ных алюминиевых тарифов в награду за то, что правительства этих арабских стран нормализовали отношения с Израилем.



Под воздействием этих слухов цены на алюминиевую продукцию в США снизились, так как местные поставщики опасаются поступления на национальный рынок дешевого алюминия из Персидского залива.



Обеспокоенность американских компаний вызвана тем, что речь идет о весьма значительных объемах поставок. По данным консалтинговой фирмы Harbor Aluminum, компания Emirates Global Aluminium из ОАЭ ежегодно поставляет в США около 550 тыс. т алюминия. При этом 87,4% ее глобальных продаж в 2019 г. пришлась на продукцию с высокой добавленной стоимостью.



Компания Aluminium Bahrain (Alba) в 2019 г. произвела более 1,36 млн т алюминия, из которых экспортировала в США около 150 тыс. т. Большая часть этих поставок была представлена полуфабрикатами.



Как отмечает Хорхе Васкес, глава Harbor Aluminum, в случае выведения арабских производителей алюминия из-под действия тарифов импорт их продукции в США , скорее всего, будет формально или неформально квотироваться. По крайней мере, именно так было сделано с канадским алюминием.



