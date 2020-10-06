В августе Китай увеличил производство цветных металлов

В течение августа 2020 года совокупный объём производства 10 видов основных видов цветных металлов в Китае составил 5,29 млн. тонн. Рост объёмов в годовом сопоставлении – 6,9%, сообщает агентство Xinhua со ссылкой на данные государственного статистического управления КНР .



За январь-август производство указанных металлов (медь, алюминий, свинец, цинк, никель, олово, сурьма, ртуть, магний и титан) выросло на 3,3% к аналогичному периоду 2019 года до 39,89 млн. тонн. Для сравнения – по итогам I полугодия рост составил 2,9%, за 7 месяцев – 3,1%.



Производство электролитического алюминия, на долю которого приходится почти две трети общего объёма производства цветных металлов в Китае, за 8 месяцев составило 24,3 млн. тонн. Улучшение показателей в годовом соотношении – 2,3%.