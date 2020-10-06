В Украине могут сделать платным использование банковских карт через терминалы

Использование банковских карт в Украине могут сделать платным. Так банки отреагировали на инициативу Верховной Рады по принятию законопроекта №4178, которым предлагается максимально снизить размеры комиссий банков при использовании банковских карт через терминалы. Соответствующий документ внес в Верховную Раду нардеп Николай Княжицкий.

В Украине могут сделать платным использование банковских карт через терминалы

Согласно законопроекту, банки продолжат взимать плату за использование карт, однако, комиссия за услуги должна быть снижена. На сегодняшний день комиссия для крупных предприятий начинается от 1,7% с каждой транзакции, для средних и малых она составляет 2-3%. По словам автора законопроекта, в странах Евросоюза размер комиссии ограничен на уровне законодательства и не превышает 0,2% по дебетовым карточкам и 0,3% по кредитным от каждой транзакции.

Княжицкий предлагает установить ограничения по максимальным комиссиям для украинских банков с 1 января и до начала 2022 года вовсе их снизить, чтобы комиссия банка, выпустившего и обслуживающего платежную карту, в начале следующего года не превышала 1% от суммы покупки, а через год снизилась до 0,3%.

Законопроектом предлагается также установить комиссию за безналичный расчет в пользу банка, который обслуживает терминал, на уровне не выше 1,5% и до 2022 года уменьшить ее до 0,5%. Обязательным требованиям к банкам будет информировать своих клиентов о размерах комиссий.

Банки не в восторге от такого предложения, поэтому не исключают, что сделают использование банковских карт и вовсе платным, чтобы компенсировать их обслуживание.

Ранее сообщалось, что с 1 октября ПриватБанк снизил тарифы на комиссию как для индивидуальных пользователей, так и для юридических лиц. За внесение наличных денег на банковский счет с помощью терминалов для самообслуживания украинцы теперь платят не семь, а всего лишь пять гривен вне зависимости от суммы.


Лобанова Єлизавета, Тудей

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