Нацбанк вводит в обращение памятную монету "Амет-Хан Султан"

Национальный банк Украины с 7 октября вводит в обращение памятную монету "Амет-Хан Султан".

Монета номиналом 2 гривни выйдет в обращение тиражом 30 тысяч штук, сообщает пресс-служба НБУ.

"Памятная монета посвящена 100-летию со дня рождения одного из самых известных военных летчиков-асов времен Второй мировой войны, испытателя, дважды Героя Советского Союза, национального героя крымско-татарского народа Амет-Хана Султана", - говорится в сообщении.

На аверсе монеты изображен самолет времен Второй мировой войны, очертание сбитого вражеского самолета, малый Государственный герб Украины, надпись "Украина", год чеканки и номинал.

На реверсе - надпись "Амет-Хан Султан", годы жизни летчика, портрет Амет-Хана Султана и символическое изображение приборов самолета.

Амет-Хан во время Второй мировой войны совершил 603 боевых вылета, лично сбил 30 (один с применением воздушного тарана) и в составе группы - 19 самолетов врага. С 1946 года - летчик-испытатель, на счету которого тестирование более 100 типов самолетов.