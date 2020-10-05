Регулятор выдал одному банку 62,5 миллиона рефинанса

Национальный банк 2 октября выдал одному банку 62,5 млн грн рефинансирования на срок до 83 дней под 6%. Об этом говорится в данных НБУ.

Регулятор выдал одному банку 62,5 миллиона рефинанса
Фото: hromadske.ua

Напомним

12 сентября Национальный банкна аукционе по рефинансированию на срок от года до пяти лет в пятницу удовлетворил заявки семи банков на 1 млрд 908 млн грн под 6% годовых.

18 сентября Национальный банк на аукционе предоставил 100 млн грн краткосрочного рефинансирования под 6% годовых только одном банке.

На аукционе 4 сентября НБУ также удовлетворил только одну заявку — 100 млн грн короткого рефинанса получил банк «Сич».

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