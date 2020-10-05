Частные золотые резервы в Австрии вдвое превышают золотые резервы центробанка

Частные 561 тонна золота, которой владеют австрийцы, вдвое больше золотых резервов Национального банка Австрии объемом 280 тонн. Чисто математически это почти полкило золота на одного взрослого в Австрии, пишет www.diepresse.com.

Частные золотые резервы в Австрии вдвое превышают золотые резервы центробанка
Фото: pixabay.com

Большие любители золота

Только швейцарцы любят золото больше, чем их соседи – у них насчитывается 920 тонн резервов в частных руках и 800 тонн государственных.

Для сравнения: в Германии, например, насчитывается 4925 тонн частных и 3363 тонн государственных золотых резервов.

В результате исследования выяснилось, что каждый шестой человек в Австрии имеет золотые слитки или золотые монеты. Следовательно, австрийцы владеют 561 тонной золота на сумму почти €30 млрд. Это даже не включает золотые ювелирные украшения.

Преимущества золота

  • 51% опрошенных считают золото самым безопасным способом вложения денег.
  • 44% купили бы золото, если бы у них было много денег.
  • 49% предпочли бы купить дом или квартиру.

Золото классифицируется также как самая стабильная (54%) и наиболее устойчивая к кризисам (35%) форма инвестиций.

Ожидания

Управляющий директор philoro Edelmetall GmbH Кристиан Бреннер, компании по продаже золота, драгоценных металлов и монет предсказывает, что долгосрочное позитивное изменение цены на золото совершенно предсказуемо. «Во-первых, мы переживаем самую глубокую рецессию за последние десятилетия. Два фактора, которые имеют важное значение для экономики — уверенность и оптимизм, в настоящее время сильно пострадали», — объясняет эксперт свои ожидания.

«Нынешняя неопределенная ситуация вокруг возможной второй коронавирусной волны еще больше усиливает это. Вторая причина — постоянно низкий уровень банковских процентных ставок без перспектив улучшения», – подчеркивает Бреннер.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Запорожсталь возглавила перечень крупнейших получателей НДСЗапорожсталь возглавила перечень крупнейших получателей НДС
Грузоперевозки по Днепру падают шестой месяц подрядГрузоперевозки по Днепру падают шестой месяц подряд
Азовсталь модернизирует конвертер за 96 млн грнАзовсталь модернизирует конвертер за 96 млн грн
Revolut планирует покорять Америку и АзиюRevolut планирует покорять Америку и Азию
Fitch присвоил финальный рейтинг ВВ- новым евробондам МетинвестаFitch присвоил финальный рейтинг ВВ- новым евробондам Метинвеста
Блок рекламы


Похожие новости
Остатки средств в казне правительства за месяц сократились вдвоеОстатки средств в казне правительства за месяц сократились вдвое
Международные резервы за месяц сократились на $2,6 миллиардаМеждународные резервы за месяц сократились на $2,6 миллиарда
Трафик зарубежных переводов украинцев через PrivatMoney вырос вдвоеТрафик зарубежных переводов украинцев через PrivatMoney вырос вдвое
Международные резервы Украины в августе превысили $29 млрдМеждународные резервы Украины в августе превысили $29 млрд
За год число безработных в Украине выросло почти вдвоеЗа год число безработных в Украине выросло почти вдвое
Чистые международные резервы в июле выросли до $17,5 миллиардаЧистые международные резервы в июле выросли до $17,5 миллиарда
Госдолг РоSSии впервые за год превысил резервыГосдолг РоSSии впервые за год превысил резервы
Международные резервы Украины в июле выросли на 1%Международные резервы Украины в июле выросли на 1%
ФГВФЛ продал главный офис Дельта Банка вдвое ниже стартовой ценыФГВФЛ продал главный офис Дельта Банка вдвое ниже стартовой цены
В 2021 году газ подорожает более чем вдвое – FitchВ 2021 году газ подорожает более чем вдвое – Fitch
Последние новости
Подгружаем последние новости