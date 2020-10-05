Частные золотые резервы в Австрии вдвое превышают золотые резервы центробанка
Частные 561 тонна золота, которой владеют австрийцы, вдвое больше золотых резервов Национального банка Австрии объемом 280 тонн. Чисто математически это почти полкило золота на одного взрослого в Австрии, пишет www.diepresse.com.
Большие любители золота
Только швейцарцы любят золото больше, чем их соседи – у них насчитывается 920 тонн резервов в частных руках и 800 тонн государственных.
Для сравнения: в Германии, например, насчитывается 4925 тонн частных и 3363 тонн государственных золотых резервов.
В результате исследования выяснилось, что каждый шестой человек в Австрии имеет золотые слитки или золотые монеты. Следовательно, австрийцы владеют 561 тонной золота на сумму почти €30 млрд. Это даже не включает золотые ювелирные украшения.
Преимущества золота
- 51% опрошенных считают золото самым безопасным способом вложения денег.
- 44% купили бы золото, если бы у них было много денег.
- 49% предпочли бы купить дом или квартиру.
Золото классифицируется также как самая стабильная (54%) и наиболее устойчивая к кризисам (35%) форма инвестиций.
Ожидания
Управляющий директор philoro Edelmetall GmbH Кристиан Бреннер, компании по продаже золота, драгоценных металлов и монет предсказывает, что долгосрочное позитивное изменение цены на золото совершенно предсказуемо. «Во-первых, мы переживаем самую глубокую рецессию за последние десятилетия. Два фактора, которые имеют важное значение для экономики — уверенность и оптимизм, в настоящее время сильно пострадали», — объясняет эксперт свои ожидания.
«Нынешняя неопределенная ситуация вокруг возможной второй коронавирусной волны еще больше усиливает это. Вторая причина — постоянно низкий уровень банковских процентных ставок без перспектив улучшения», – подчеркивает Бреннер.