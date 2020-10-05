79% руководителей украинских компаний сомневаются в долгосрочном росте экономики

79% руководителей украинских компаний менее уверены в перспективах долгосрочного роста экономики страны, чем в начале 2020. Такие данные предоставила аудиторская компания KPMG, передает stockworld.

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Что говорят руководители

«В мире треть опрошенных руководителей (32%), признает, что менее уверены в перспективах долгосрочного роста мировой экономики, чем в начале года.

В Украине 79% также менее уверены в перспективах долгосрочного роста их страны, чем в начале года», — говорится в сообщении.

59% руководителей компаний отмечают, что отдают предпочтение инвестициям в развитие человеческого капитала. «В мире с началом кризиса риск, связанный с человеческим капиталом, поднялся с одиннадцатой на первую позицию в перечне угроз долгосрочного роста», — подчеркнули в компании.

Отмечается, что в Украине риск нехватки квалифицированных кадров оказался на четвертой позиции среди угроз долгосрочного роста экономики.

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