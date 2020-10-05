В августе доля проблемных кредитов сократилась до 48,05%

В августе 2020 года доля неработающих кредитов (NPL) в банковской системе сократилась на 0,07 п. п. (до 48,05%) по сравнению с июлем. Такие данные приводятся на сайте НБУ.

В августе доля проблемных кредитов сократилась до 48,05%
Фото: delo.ua

Структура кредитов

По состоянию на 1 сентября общий объем выданных кредитов увеличился на 2,8 млрд грн с 1,137 трлн грн (на 1 июля) – до 1,139 трлн грн. Из них неработающие кредиты составили 547,708 млрд грн (+520 млн грн к предыдущему месяцу).

Незначительное сокращение доли проблемных кредитов произошло за счет снижения этого показателя в группах банков:

  • в Приватбанке на 0,19 п.п. – до 79,44%;
  • в банках с частным капиталом на 0,22 п.п. – до 18,52%.

При этом в остальных госбанках этот показатель вырос на 0,32 п.п. – до 47,56%.

Доля неработающих кредитов у неплатежеспособных банков на 1 сентября составила 15,95%.

План по сокращению портфеля NPL

Совет по финстабильности одобрил разработанные госбанками планы, которые предусматривают сокращение их портфеля неработающих кредитов на 305 млрд грн за три года.

Снизить уровень NPL, накопленных на балансах государственных банков, за три года на 305 млрд грн планируют за счет:

  • списания с баланса проблемных кредитов, зарезервированных на 100%. В то же время банки продолжат работу по взысканию с должников;
  • реструктуризации жизнеспособных кредитов;
  • взыскания залогового имущества с последующей реализацией;
  • продажи или переуступки прав требования по проблемным портфелями.

Где наибольший объем неработающих кредитов

В отраслевом разрезе наибольший объем неработающих кредитов банков государственного сектора традиционно сконцентрирован в оптовой и розничной торговле, производстве химических веществ и химической продукции, производстве пищевых продуктов, металлургическом производстве.

Ранее

В 2019 году доля неработающих кредитов (NPL) в банковской системе сократилась на 4,5 п. п. – до 48,4%.

В 2018 году доля проблемных кредитов снизилась на 1,69 п. п. – до 52,85%.

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