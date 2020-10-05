У четырех кредитных союзов отозвали лицензии
Национальный банк отозвал лицензии четырех кредитных союзов по их инициативе. Об этом
Какие финучреждения ушли с рынка
Национальный банк рассмотрел заявления, поданные финансовыми учреждениями, и отозвал лицензии на осуществление хозяйственной деятельности по предоставлению финансовых услуг (кроме профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг) у таких кредитных союзов:
- КС «Инвестиционный союз „Будова“
- КС „Ольвия“
- КС „Лепта“
- КС „Интер-Инвест“
После отзыва лицензий финансовое учреждение теряет право вести деятельность по видам отозванных лицензий с даты принятия решения.
Обязательства по выплатам
Отзыв лицензий, впрочем, не лишает кредитный союз обязанности выполнять свои обязательства перед членами. В свою очередь, те члены кредитного союза, кто имеет задолженность по кредитам, также должны рассчитаться в сроки и в размере, предусмотренных условиями договоров.
Кредитные союзы не являются участниками Фонда гарантирования вкладов. То есть государство не гарантирует возврат средств вкладчикам в случае банкротства общества.
Обязательные паевой и другие взносы (кроме вступительного) возвращают в порядке, предусмотренном уставом кредитного союза.
Вклады возвращают по взаимному согласию сторон или не позднее срока, предусмотренного соответствующим договором.
Напомним
- Национальный банк на днях подготовил разъяснения, на что гражданам следует обращать внимание перед оформлением вклада в кредитном союзе.