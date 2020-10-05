У четырех кредитных союзов отозвали лицензии

Национальный банк отозвал лицензии четырех кредитных союзов по их инициативе. Об этом сообщает пресс служба НБУ.

У четырех кредитных союзов отозвали лицензии
Фото: ukr.media

Какие финучреждения ушли с рынка

Национальный банк рассмотрел заявления, поданные финансовыми учреждениями, и отозвал лицензии на осуществление хозяйственной деятельности по предоставлению финансовых услуг (кроме профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг) у таких кредитных союзов:

  • КС «Инвестиционный союз „Будова“
  • КС „Ольвия“
  • КС „Лепта“
  • КС „Интер-Инвест“

После отзыва лицензий финансовое учреждение теряет право вести деятельность по видам отозванных лицензий с даты принятия решения.

Обязательства по выплатам

Отзыв лицензий, впрочем, не лишает кредитный союз обязанности выполнять свои обязательства перед членами. В свою очередь, те члены кредитного союза, кто имеет задолженность по кредитам, также должны рассчитаться в сроки и в размере, предусмотренных условиями договоров.

Кредитные союзы не являются участниками Фонда гарантирования вкладов. То есть государство не гарантирует возврат средств вкладчикам в случае банкротства общества.

Обязательные паевой и другие взносы (кроме вступительного) возвращают в порядке, предусмотренном уставом кредитного союза.

Вклады возвращают по взаимному согласию сторон или не позднее срока, предусмотренного соответствующим договором.

Напомним

  • Национальный банк на днях подготовил разъяснения, на что гражданам следует обращать внимание перед оформлением вклада в кредитном союзе.

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