Общие потери госбюджета-2021 от контрабанды могут превысить $5,2 миллиарда — аналитики

Обороты по схеме «контрабанда и серый импорт» уже составляют 226–320 млрд грн, что приводит к недопоступлениям в бюджет Украины 68-96 млрд грн. Об этом пишет кандидат экономических наук Сергей Следзь в zn.ua.

Общие потери госбюджета-2021 от контрабанды могут превысить $5,2 миллиарда — аналитики
Фото: www.epravda.com.ua

Объемы контрабанды существенно выросли, но депутаты Верховной Рады вместо наведения порядка сосредоточены на популизме. «Вместо создания комплексной государственной системы противодействия незаконному обороту товаров обывателя то и дело «кормят» кампаниями по наведению порядка на таможне и налоговой, а народные избранники вообще упражняются в популизме, пытаясь создать иллюзию наведения порядка в конечных точках продаж», – подчеркивает эксперт.

Ожидания-2021

По прогнозам независимой группы аналитиков Ukraine Economic Outllook, в 2021 году общие потери госбюджета только от существования контрабандных схем превысят $5,2 млрд. Это при том, что еще в 2016-м они составляли чуть более половины от этой суммы — $2,7 млрд.

По тем же данным, почти $1 млрд потерь ожидается в 2021 году от контрабанды техники и электроники, $664 млн — транспорта, $642 млн — химии, $594 млн — текстиля и одежды.

Как бороться

Предложения по комплексной борьбе с ситуацией:

  • контроль на границе;
  • контроль движения и продаж товаров внутри страны;
  • системный анализ и аудит контролирующими органами;
  • особый контроль над товарными группами риска.

«Обеление» контрабанды только на 20% позволяет привлечь в бюджет государства дополнительно: от техники и электроники — почти $200 млн, от транспорта — $133 млн, от химии — $129 млн, от текстиля и одежды — $119 млн.

Исполнительный директор Центра экономической стратегии Глеб Вышлинский уверен, что «контрабанда делает невыгодными попытки развивать производственные мощности, зато делает более выгодным занятие импортом с использованием схем».

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