Нефть незначительно подорожала после снижения в пятницу

Цены на нефть повышаются 5 октября после заметного снижения по итогам минувшей недели, когда Brent потеряла в цене примерно 8%, WTI — 7,4%.

Об этом свидетельствуют данные биржевых торгов на сайте Investing.com, пишет Укринформ.

Фото: mind.ua

Сколько стоят фьючерсы

Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures составляет $40,08 за баррель, что на $0,81 (2,06%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.

По итогам торгов в пятницу, 2 октября эти контракты подешевели на $1,66 (4,1%) — до минимальных с 12 июня $39,27 за баррель.

Цена фьючерсов на WTI на ноябрь на электронных торгах нью-йоркской товарной биржи NYMEX составляет $37,93 за баррель, что на $0,88 (2,38%) выше уровня предыдущей сессии.

В пятницу фьючерсы опустились в цене на $1,67 (4,3%) — до $37,05 за баррель, что стало наименьшей ценой на закрытие торгов с 8 сентября.

«Фьючерсы (на нефть) испытывали давление в течение нескольких недель, поскольку рост заболеваемости в Европе и США вызвал опасения за восстановление экономической деятельности. Однако сообщения о том, что Дональд Трамп и некоторые другие представители Белого дома заразились вирусом, усилили эту обеспокоенность, в результате чего Brent и WTI резко упали к закрытию торгов в пятницу», — отмечают аналитики ANZ, которых цитирует S&P Global Platts.

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