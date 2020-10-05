Новостей.COM ⇒
2020-10-05
Объемы торгов на криптобиржах за месяц превысили $23 миллиарда
Оборот децентрализованных бирж (DEX) за сентябрь составил около $23,5 млрд, сообщает The Block.
Фото: bits.media
По сравнению с предыдущим месяцем объем торгов увеличился на 103% — с $11,6 млрд.
С июня, когда показатель составил $1,6 млрд, он демонстрирует ежемесячный кратный рост.
Доминирующая доля в объемах торгов на DEX в сентябре пришлась на Uniswap и Curve — 65% и 22% соответственно.
Напомним
В августе суточный оборот на Uniswap впервые превысил соответствующий показатель крупнейшей американской криптобиржи Coinbase.
Украина является мировым лидером №1 по использованию населением криптовалютных активов.