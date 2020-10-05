Объемы торгов на криптобиржах за месяц превысили $23 миллиарда

Оборот децентрализованных бирж (DEX) за сентябрь составил около $23,5 млрд, сообщает The Block.

Объемы торгов на криптобиржах за месяц превысили $23 миллиарда
Фото: bits.media

По сравнению с предыдущим месяцем объем торгов увеличился на 103% — с $11,6 млрд.

С июня, когда показатель составил $1,6 млрд, он демонстрирует ежемесячный кратный рост.

Доминирующая доля в объемах торгов на DEX в сентябре пришлась на Uniswap и Curve — 65% и 22% соответственно.

Напомним

В августе суточный оборот на Uniswap впервые превысил соответствующий показатель крупнейшей американской криптобиржи Coinbase.

Украина является мировым лидером №1 по использованию населением криптовалютных активов.

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