За 8 лет Запорожсталь направила на экомодернизацию 15 млрд грн

Комбинат "Запорожсталь" с 2012 года инвестировал в общей сложности 15 млрд грн в экомодернизацию производства. Об этом заявил Александр Мироненко, генеральный директор "Запорожстали".



В частности, предприятие направило средства на реконструкцию трех новых доменных печей, которые соответствуют современным технологическим и экологическим стандартам.



Предприятие также провело экомодернизацию аглофабрики, что позволило сократить выбросы пыли в десятки раз.



"С 2012 года мы провели модернизацию газоочистных систем всех агломашин и добились снижения выбросов пыли от аглофабрики на 70%. На "Запорожстали" обеспечивается очистка воздуха от пыли – до 30 мг/м3. Каждая агломашина оснащена датчиками контроля выбросов, которые в онлайн-режиме показывают эффективность работы газоочистного оборудования", – пояснил А.Мироненко.



По его словам, предприятие также построило линию солянокислотного травления проката, что позволило полностью прекратить сбросы от цеха холодной прокатки в Днепр, а также выбросы паров серной кислоты в атмосферу.



В планах комбината – до конца года завершить строительство дополнительных аспирационных установок на хвостовых частях агломашин, чтобы снизить пыление агломерата и улучшить условия труда.



"Запорожсталь" также намерена подписать с Запорожской областной государственной администрацией Меморандум о снижении экологической нагрузки на окружающую среду.



По условиям соглашения, комбинат возьмет дополнительные обязательства по уменьшению своих производственных выбросов в атмосферу.



ПАО "Запорожсталь" – одно из крупнейших промышленных предприятий Украины. Комбинат производит высококачественные стальные горячекатаные рулоны, горячекатаные листы, холоднокатаные листы, холоднокатаные рулоны из углеродистых и низколегированных сталей, стальную ленту, черную жесть, гнутый профиль.

