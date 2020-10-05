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2020-10-05
НБУ на прошлой неделе продал из резервов $51 миллион
На прошлой неделе, с 28 сентября по 2 октября, Нацбанк продал на межбанковском валютном рынке $51,1 млн. Об этом свидетельствуют
Фото: epravda.com.ua
Сколько продали за неделю
Отмечается, что все $51,1 млн Нацбанк продал в ходе интервенций по единому курсу размещения предложения по покупке иностранной валюты (Matching).
В то же время третью неделю подряд регулятор не проводил интервенции по покупке валюты.
За сентябрь Национальный банк продал валюты на $200 млн больше, чем купил. Об этом говорится в макроэкономическом и монетарном
Напомним
- 21-25 сентября Нацбанк продал на межбанковском валютном рынке $160,5 млн.
- В течение 14-18 сентября Нацбанк продал на межбанковском рынке $71 млн.
- 15 сентября Национальный банк впервые с июля продал $35 млн из резервов для сглаживания курсовых колебаний.
- Всего с начала года НБУ купил на межбанке валюты на $4,509 млрд и продал на $3,574 млрд. С начала 2020 года чистая покупка валюты НБУ составила $935 млн.