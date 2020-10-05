НБУ на прошлой неделе продал из резервов $51 миллион

На прошлой неделе, с 28 сентября по 2 октября, Нацбанк продал на межбанковском валютном рынке $51,1 млн. Об этом свидетельствуют данные НБУ.

Фото: epravda.com.ua

Сколько продали за неделю

Отмечается, что все $51,1 млн Нацбанк продал в ходе интервенций по единому курсу размещения предложения по покупке иностранной валюты (Matching).

В то же время третью неделю подряд регулятор не проводил интервенции по покупке валюты.

За сентябрь Национальный банк продал валюты на $200 млн больше, чем купил. Об этом говорится в макроэкономическом и монетарном обзоре НБУ .

Напомним