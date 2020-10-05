В сентябре объем торгов на ПФТС увеличился до 12,5 миллиарда

В сентябре объем торгов на ПФТС увеличился на 20% – до 12,5 млрд грн по сравнению с августом текущего года. Об этом говорится в сообщении биржи.

В сентябре объем торгов на ПФТС увеличился до 12,5 миллиарда
Фото: delo.ua

Цифры сентября

В сентябре текущего года 41 участник торгов на ПФТС заключил соглашения с 47 выпусками ценных бумаг (гособлигации — 33, акции — 7, муниципальные облигации — 4, корпоративные облигации, ценные бумаги ИСИ и облигации иностранного государства — по 1).

По состоянию на 30 сентября количество членов фондовой биржи ПФТС, допущенных к торгам, составляло 58.

Индекс ПФТС с 1997 года является официальным индексом Украины в S&P Emerging Markets.

Цифры года

С начала года заключено 4 260 биржевых контрактов на общую сумму 99,4 млрд грн (112% уровня аналогичного периода 2019).

Доля ПФТС среди организаторов торгов ценными бумагами по объему заключенных контрактов составила:

  • в рыночных режимах торгов 99,9% (муниципальные облигации – 100%, гособлигации – 99,9%, акции – 41,8%);
  • во всех режимах торгов 44,2% (муниципальные облигации – 77,2%, гособлигации – 43,6%, корпоративные облигации – 17,8% и акции – 16,6 %).

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