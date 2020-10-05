«Доступные кредиты» превысили 9 миллиардов

Общий объем кредитов по государственной программе «5-7-9» превысил 9 млрд грн. Об этом на своей странице в фейсбуке написал премьер-министр Денис Шмыгаль.

«Доступные кредиты» превысили 9 миллиардов
Фото: delo.ua

Он отметил, что уже почти 4000 бизнесов воспользовались программой и подчеркнул, что «программа доступных кредитов для МСБ «5-7-9» достигла успеха».

На 2021 год на программы доступного кредитования для бизнеса в бюджете заложено 12 млрд грн, напомнил премьер.

Условия кредитования

В рамках программы «Доступные кредиты 5-7-9%» украинские предприниматели могут получить кредит на создание и развитие бизнеса сроком до 5 лет без ограничения суммы, но при условии, что годовая выручка не превышает 100 млн грн (по группе связанных лиц ).

Государство компенсирует предпринимателю часть процентов по кредиту. Ставки составляют от 5% до 9% годовых в зависимости от количества созданных рабочих мест, с возможностью ежеквартального снижения процентной ставки.

В апреле Кабмин расширил государственную программу «Доступные кредиты 5-7-9%» на бизнес с годовым доходом в 100 млн грн, тогда как ранее соответствующая сумма ограничивалась 50 млн грн.

Где можно получить

Кредит в рамках программы можно получить в:

  • государственных — Ощадбанке, Укргазбанке, ПриватБанке, Укрэксимбанке;
  • коммерческих — банке Львів, ПУМБ, банке Альянс, Кредобанке, банке Восток, Райффайзен Банк Аваль, ТАСкомбанке, Альфа-Банке, банке Глобус, Мегабанке, Полікомбанке, банке Креді Агріколь, КредитВест Банке, Агропросперис Банке и ОТП Банке.

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