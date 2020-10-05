На Гавайях безработным раздадут карты на $500

Торговая палата штата Гавайи направит $75 млн на выдачу дебетовых карт Hawaii Restaurant Card по $500 жителям, которые имеют право на страхование от безработицы с 25 марта и все еще получают деньги. Инициатива стала частью The Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security Act, сообщает KHON2.

На Гавайях безработным раздадут карты на $500
Фото: forbes.ru

Где можно использовать карту

Карту на $500 безработные жители Гавайев смогут использовать только в ресторанах штата с 20 октября по 15 декабря. Подавать заявку не нужно.

По данным Honolulu Civil Beat, ресторанные карточки получат около 100 тыс. чловек. Hawaii Restaurant Card работают как подарочные карты: когда средства закончатся, карту можно будет пополнить.

Деньги можно использовать для оплаты всего счета в ресторане, в частности алкоголь и чаевые. Организаторы надеются, что проект позволит вернуть деньги в местную экономику, помогая не только ресторанам, но также фермерам и другим участникам цепочки поставок.

Некоторые предприниматели опасаются, что деньги выйдут за пределы штата.

«На Гавайях есть много неместных компаний. Поэтому, я надеюсь, люди примут это во внимание», — рассказал владелец отеля на острове Оаху Кеола Уоррен.

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