Больше половины криптобирж не соблюдают международные требования по идентификации клиентов

Свыше половины из 800 криптовалютных бирж в 80 странах не соблюдают меры KYC/AML и не идентифицируют своих клиентов. Об этом сообщила аналитическая компания CipherTrace.

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Риски криптобирж

Аналитики отмечают, что меры KYC являются лишь одним из факторов при оценке общего риска криптобирж, однако данные позволяют оценить потенциал отмывания криптовалюты в каждой стране. Причем без надлежащей процедуры верификации платформы не могут эффективно блокировать доступ и обеспечить справедливость торговли.

Платформы очень сильно отличаются своей работой с рисками и ответственностью перед клиентами, но можно выделить несколько проблем криптовалютного рынка, которые вызывают наибольшее беспокойство.

Конфликт интересов

Платформы выполняют несколько функций. Это может создавать конфликт внутренних интересов.

Нет защиты от подозрительных операций

Платформам пока недостает возможностей для мониторинга и выявления подозрительных операций, принятых на традиционных биржах.

Ограниченная защита средств

Общепринятых методов аудита виртуальных активов не существует, а некоторые платформы не проводили никакого аудита вообще.

Юрисдикция платформ

Клиентам также следует понимать ограничения, которые существуют в конкретных юрисдикциях. Иногда платформы запрещают торговлю для клиентов из определенных стран или штатов, но пользователи имеют возможность обойти ограничения с помощью VPN.

Верификация

Торговые платформы должны допускать к торговле только клиентов из разрешенных юрисдикций, а также исключать тех, кто нарушает их правила, в том числе правила о манипулировании рынком или отмыванию денег.

Автоматизированная торговля и манипуляции

Некоторые манипулятивные стратегии могут быть реализованы с помощью автоматизированных торговых систем. Например, выставление большого количества фейковых ордеров может быть использовано для манипуляции ценами или привести к снижению скорости работы платформы.

Маржинальная торговля

Маржинальная торговля позволяет трейдерам занимать средства для торговли б?льшими объемами, чем они могут позволить на свои деньги. Криптовалютный рынок отличается повышенной волатильностью, поэтому риск трейдеров при маржинальной торговле особенно велик.

Правила листинга

На сегодняшний день нет общепринятых стандартов для оценки возможностей листинга новых криптовалют. Ситуация радикально отличается от традиционных бирж, которые публикуют такие стандарты.

Ограничения на торговлю сотрудников платформ

Возможность инсайдерской торговли создает конфликт интересов.

Безопасность и защита активов клиентов

Большинство платформ утверждает, что хранят значительную долю криптоактивов на «холодных» кошельках, но это невозможно проверить. Практически все платформы также утверждают, что наняли независимых консультантов по безопасности, которые тестируют системы защиты от несанкционированного доступа. Пока это единственный способ объективно оценить надежность платформы.

Страхование

На финансовых, как и на большинстве любых других рынков, широко развита система страхования. Криптовалютная индустрия пока не выработала таких стандартов.

Аудит

Он необходим для дополнительной уверенности инвесторов в том, что бизнес ведется в соответствии с принятыми стандартами, что особенно актуально для криптовалютного рынка, учитывая его молодость и риски.

Технические сбои

Пользователям следует выяснить заранее, как действует конкретная платформа во время сбоев — некоторые отменяют зависшие ордера, некоторые — нет. При этом в большинстве случаев пользователи не могут вывести свои средства во время таких сбоев, и им приходится ждать возобновления работы.

Ситуация по регионам

Согласно статистике CipherTrace, 60% из топ-10 бирж с недостаточным KYC располагаются в Европе, 20% – в странах Латинской Америки и Карибского бассейна, а последние 20% — в странах Азиатско-Тихоокеанского региона.

Европа лидирует несмотря на принятую Пятую директиву о борьбе с отмыванием денег (AMLD5), отмечают аналитики.

В Африке нормы KYC не соблюдают 70% торговых площадок, причем большая часть из них располагается на Сейшельских островах, что потенциально делает эту страну привлекательной для отмывания денег.

Из числа децентрализованных бирж более 90% внедрили недостаточные меры KYC, а у 81% они практически отсутствуют.