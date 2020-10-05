В США проведут крупнейшую нефтяную сделку с начала пандемии
В США акционеры нефтегазовой компании Noble Energy Inc одобрили сделку по слиянию с Chevron Corp. Эта сделка станет крупнейшей нефтяной сделкой с начала пандемии коронавируса,
Что известно о сделке
О сделке объявили в июле 2020 года. Она представляет собой обмен акциями: акционеры Noble Energy за каждую принадлежащую им бумагу получат по 0,1191 акции Chevron.
Исходя из стоимости акций Chevron на момент подписания соглашения, сумма сделки составляла $5 млрд.
Известно, что стороны планируют закрыть сделку в четвертом квартале 2020 года. В результате акционерам Noble Energy будет принадлежать около 3% объединенной компании.
Как отмечается, Noble Energy, история которой насчитывает более 85 лет, работает в сфере разведки и добычи нефти и газа. Компания управляет портфелем высококачественных активов в США, а также на шельфе Восточного Средиземноморья и западного побережья Африки.
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