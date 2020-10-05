Пандемия заставляет компании развивать цифровизацию бизнеса. Исследование BCG

Консалтинговая компания Boston Consulting Group (BCG) опросила более 700 руководителей компаний с оборотом более $500 млн по всему миру, чтобы определить ожидания бизнеса в вопросе цифровой трансформации, а также подвести итоги работы по этому направлению в условиях пандемии.

Фото: www.bigdataschool.ru

Направления использования «цифры»

Выяснилось, что пандемия COVID-19 «стала мощным катализатором цифровых трансформаций» по всему миру.

Компании ищут конкретные решения с использованием цифровых технологий, которые:

будут способствовать работоспособности и восстановлению их бизнеса;

позволят обеспечить широкомасштабное внедрение новых способов работы;

защитят их системы от киберрисков;

усилят возможности в области цифровой коммерции и маркетинга;

позволят повысить автоматизацию операций и цепочек поставок.

Влияние «цифры»

BCG подчеркивает, что пандемия не только не уменьшила интерес компаний к цифровой трансформации, но даже усилила его. Ведь 83% компаний считает, что эта задача становится все более важной, и около двух третей планируют увеличивать инвестиции в нее.

При этом 80% респондентов требует от программ цифровой трансформации самоокупаемости, что в полтора раза выше, чем в 2017 году (около 50% опрошенных).

Около трети опрошенных считают, что «цифра» уже сейчас имеет настолько существенное влияние на операции, что может изменить всю их бизнес-модель.

Более 90% участников уже ведут работу по цифровизации клиентской составляющей бизнеса, а более 70% цифровой активности сейчас финансируется бизнес-подразделениями, а не технологичными.