Пандемия заставляет компании развивать цифровизацию бизнеса. Исследование BCG

Консалтинговая компания Boston Consulting Group (BCG) опросила более 700 руководителей компаний с оборотом более $500 млн по всему миру, чтобы определить ожидания бизнеса в вопросе цифровой трансформации, а также подвести итоги работы по этому направлению в условиях пандемии.

Пандемия заставляет компании развивать цифровизацию бизнеса. Исследование BCG
Фото: www.bigdataschool.ru

Направления использования «цифры»

Выяснилось, что пандемия COVID-19 «стала мощным катализатором цифровых трансформаций» по всему миру.

Компании ищут конкретные решения с использованием цифровых технологий, которые:

  • будут способствовать работоспособности и восстановлению их бизнеса;
  • позволят обеспечить широкомасштабное внедрение новых способов работы;
  • защитят их системы от киберрисков;
  • усилят возможности в области цифровой коммерции и маркетинга;
  • позволят повысить автоматизацию операций и цепочек поставок.

Влияние «цифры»

BCG подчеркивает, что пандемия не только не уменьшила интерес компаний к цифровой трансформации, но даже усилила его. Ведь 83% компаний считает, что эта задача становится все более важной, и около двух третей планируют увеличивать инвестиции в нее.

При этом 80% респондентов требует от программ цифровой трансформации самоокупаемости, что в полтора раза выше, чем в 2017 году (около 50% опрошенных).

Около трети опрошенных считают, что «цифра» уже сейчас имеет настолько существенное влияние на операции, что может изменить всю их бизнес-модель.

Более 90% участников уже ведут работу по цифровизации клиентской составляющей бизнеса, а более 70% цифровой активности сейчас финансируется бизнес-подразделениями, а не технологичными.

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