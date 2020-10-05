Платные камеры в СИЗО принесли первый миллион гривен

Больше всего заработал Киевский следственный изолятор - 621 507 гривен.

За пользование платными камерами в следственных изоляторах Украины уже заплатили миллион гривен.

Об этом сообщил в Facebook министр юстиции Украины Денис Малюська.

"Я лечу на саммит Украина-ЕС, а Министерство юстиции Украины работает, и еще как! Сегодня платные камеры в следственных изоляторах заработали свой первый миллион гривен!" - написал Малюська.

По его словам, больше всего заработал Киевский следственный изолятор - 621 507 гривен. Средства расходуются на ремонт бесплатных камер.

Напомним, экспериментальный проект создания платных камер в следственных изоляторах Государственной уголовно-исполнительной службы запустили 22 апреля. Он продлится до 31 декабря 2021 года, а затем будет принято решение о целесообразности законодательного закрепления таких платных услуг.