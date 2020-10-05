Азовсталь модернизирует конвертер за 96 млн грн

Азовсталь модернизирует конвертер за 96 млн грн

Металлургический комбинат "Азовсталь" инвестировал 96 млн грн в капитальный ремонт конвертера №2. Об этом сообщил гендиректор комбината Энвер Цкитишвили на своей странице в Facebook.

"С середины сентября на "Азовстали" проходит капитальный ремонт второго конвертера. Подготовку к нему мы начали за месяц. За время ремонта нужно выполнить объемный комплекс работ, начиная от очистки и ревизии оборудования и заканчивая заменой горловины конвертера, кессона котла охладительных газов-400 и шлакоуборки", – отметил Э.Цкитишвили.

Работы проводятся по всей вертикали конвертера, с нулевой отметки до +63.000. На объекте в сутки задействовано семь единиц спецтехники и более 100 подрядчиков.

Комбинат планирует завершить капремонт за 45 суток и к концу октября приступить к перефутеровке.

Как сообщалось, "Азовсталь" уже инвестировала 5,2 млн в модернизацию оборудования стана "1200" обжимного цеха. Запланированный объем работ был выполнен менее чем за два дня.

МК "Азовсталь" – металлургическое предприятие полного цикла, входит в "Метинвест Холдинг". Комбинат производит плоский, сортовой и фасонный прокат, а также имеет в своем составе мощности по производству кокса.

По итогам 2019 года меткомбинат сократил производство общего проката на 3,2% по сравнению с 2018 годом – до 3,753 млн т, стали – на 1,6%, до 4,016 млн т, чугуна – на 6,3%, до 3,475 млн т.

МинПром по материалам ГМК Центр

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