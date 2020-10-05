Acciaieria Arvedi ввела в строй печь с рекордным объемом плавки

Acciaieria Arvedi ввела в строй печь с рекордным объемом плавки

Итальянская металлургическая компания Acciaieria Arvedi запустила на своем заводе в Кремоне электродуговую печь Consteel EAF, построенную компанией Tenova.

За одну плавку эта печь выдает 300 тонн стали, что, по данным Tenova, представляет собой рекордный показатель в мире. В составе шихты до 30% занимают горячебрикетированное железо, чугун или другие заменители металлолома.

Новая печь заменила прежнюю печь Consteel, установленную в 2008 г. Предполагалось, что она будет выдавать 3 млн т стали в год для производства тонких слябов, но этого показателя так и не удалось достичь.

Заявляется, что новая печь позволит выйти на проектные показатели и обеспечит недавно модернизированную линию прямой прокатки, в которой слябовая МНЛЗ соединена непосредственно с прокатным станом.

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