Запорожсталь возглавила перечень крупнейших получателей НДС

Запорожсталь возглавила перечень крупнейших получателей НДС

Металлургический комбинат "Запорожсталь" возглавил в сентябре список крупнейших получателей бюджетного возмещения налога на добавленную стоимость с показателем 1,033 млрд грн, тогда как в августе предприятие получило 428 млн грн.

Согласно данным Государственной казначейской службы (ГКСУ) в тройку лидеров в сентябре также вошли один из крупнейших зернотрейдеров Украины "Нибулон" - 871,5 млн грн, а также Мариупольский металлургический комбинат им. Ильича – 456,5 млн грн.

Пятерку лидеров списка замыкают "АДМ Юкрейн" - почти 454 млн грн и возглавлявший в августе список получателей бюджетного возмещения НДС агроэкспортер "Кернел-Трейд" - почти 441 млн грн.

Согласно данным ГКСУ в целом бюджетное возмещение НДС в сентябре 2020 года выросло до 11,5 млрд грн по сравнению с 8,57 млрд грн в августе этого года.

МинПром по материалам uaprom.info

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Fitch присвоил финальный рейтинг ВВ- новым евробондам МетинвестаFitch присвоил финальный рейтинг ВВ- новым евробондам Метинвеста
Молдова начала закачивать газ для хранения в украинских хранилищахМолдова начала закачивать газ для хранения в украинских хранилищах
Суд наложил арест на имущество черкасского АзотаСуд наложил арест на имущество черкасского Азота
АЭС Украины снижают выработку энергииАЭС Украины снижают выработку энергии
За 9 месяцев транзит газа через Украину упал на 40%За 9 месяцев транзит газа через Украину упал на 40%
Блок рекламы


Похожие новости
Минфин создал программу для проверки получателей госвыплатМинфин создал программу для проверки получателей госвыплат
Запорожсталь снизила выплавку из-за конъюнктуры на рынкеЗапорожсталь снизила выплавку из-за конъюнктуры на рынке
Госдолг крупнейших стран достиг уровней, невиданных со времен Второй мировой войныГосдолг крупнейших стран достиг уровней, невиданных со времен Второй мировой войны
Нацбанк опубликовал список банков — крупнейших должниковНацбанк опубликовал список банков — крупнейших должников
Иран вошел в число крупнейших держателей меди в миреИран вошел в число крупнейших держателей меди в мире
Коронакризис. Экономика Китая вернулась к росту первой среди крупнейших странКоронакризис. Экономика Китая вернулась к росту первой среди крупнейших стран
Запорожсталь нарастила выплавку чугуна почти на 30%Запорожсталь нарастила выплавку чугуна почти на 30%
ФРС запретит обратный выкуп акций крупнейших банковФРС запретит обратный выкуп акций крупнейших банков
Украинскими предприятиями заинтересовался один из крупнейших инвестфондов мираУкраинскими предприятиями заинтересовался один из крупнейших инвестфондов мира
WSA опубликовала новый рейтинг крупнейших меткомпанийWSA опубликовала новый рейтинг крупнейших меткомпаний
Последние новости
Подгружаем последние новости