Запорожсталь возглавила перечень крупнейших получателей НДС

Металлургический комбинат "Запорожсталь" возглавил в сентябре список крупнейших получателей бюджетного возмещения налога на добавленную стоимость с показателем 1,033 млрд грн, тогда как в августе предприятие получило 428 млн грн.



Согласно данным Государственной казначейской службы (ГКСУ) в тройку лидеров в сентябре также вошли один из крупнейших зернотрейдеров Украины "Нибулон" - 871,5 млн грн, а также Мариупольский металлургический комбинат им. Ильича – 456,5 млн грн.



Пятерку лидеров списка замыкают "АДМ Юкрейн" - почти 454 млн грн и возглавлявший в августе список получателей бюджетного возмещения НДС агроэкспортер "Кернел-Трейд" - почти 441 млн грн.



Согласно данным ГКСУ в целом бюджетное возмещение НДС в сентябре 2020 года выросло до 11,5 млрд грн по сравнению с 8,57 млрд грн в августе этого года.



