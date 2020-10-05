Транзит роSSийского газа через Украину достиг 40 млрд кубометров и идет по максимуму, - ОГТСУ

По состоянию на утро 4 октября транзит осуществлялся в суточном режиме 174 млн кубометров.

?Транзит роSSийского газа через Украину достиг 40 млрд кубометров и идет по максимуму, - ОГТСУ
Фото: utg.ua

Объем транзита роSSийского газа через газотранспортную систему Украины достиг 40 млрд кубометров с начала года.

Об этом сообщил "Оператор ГТС Украины", передает "Интерфакс-Украина".

"По состоянию на утро 4 октября транзит осуществляется в суточном режиме 174 млн кубометров. Это тот максимум, который ожидается и сейчас предусмотрен контрактом с "Газпромом" на весь 2020 год", - говорится в сообщении.

ОГТСУ отмечает, что полностью выполняет обязательства по обеспечению бесперебойной транспортировки газа в страны ЕС, Молдовы и для украинских потребителей.

"Мы внимательно наблюдаем за развитием событий в Германии с проектом "Северный поток-2" и надеемся, что наши партнеры увидят потенциал увеличения использования уже имеющейся инфраструктуры, как и задекларировано во всех документах ЕС", - отметил генеральный директор ОГТСУ Сергей Макогон.

Он напомнил, что украинская ГТС может транспортировать значительно больше газа и постоянно ищет новые рынки и сервисы.

Напомним, "Нафтогаз" ожидает получить от "Газпрома" около $ 2 млрд за транзит в 2020 году.

Заключенный в 2009 году транзитный контракт между "Нафтогазом Украины" и роSSийским "Газпромом" истек 1 января 2020 года. Новый договор на организацию транспортировки, транспортное соглашение между НАК и новым оператором ОГТСУ, а также межоператорское соглашение между ОГТСУ и "Газпромом" было подписано поздно вечером 30 декабря 2019 года по итогам трехсторонних газовых переговоров Украина-РоSSия-Еврокомиссия.

Контракт предусматривает транзит до 2020 года по меньшей мере 65 млрд кубометров роSSийского газа, что в суточном исчислении составляет 178 млн кубометров. В 2021-2024 годах транзит составит по 40 млрд кубометров. Оплата указанных объемов гарантирована даже в случае меньшей прокачки газа через ГТС Украины.

В июле Макогон прогнозировал, что транзит роSSийского газа через территорию Украины в 2020 году составит 52-55 млрд кубометров при забронированных 65 млрд кубометров.

В 2019 году транзит газа через Украину составил почти 90 млрд кубометров.

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