Пандемия коронавируса оказала ограниченное воздействие на добычу меди

Пандемия коронавируса оказала ограниченное воздействие на добычу меди

По данным компании GlobalData, эпидемия коронавируса оказала лишь ограниченное воздействие на добычу меди. Во втором квартале текущего года, когда действовали наиболее широкие и жесткие карантинные ограничения выпуск меди в концентрате у десяти крупнейших производителей сократился лишь на 3,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Наиболее значительный спад испытала компания Glencore, у которой добыча упала на 13,9% по сравнению со вторым кварталом 2019 г. в следствие приостановки работы рудника Antamina в Перу. Кроме того, компании BHP, Antofagasta и KGHM сократили выпуск из-за ухудшения качества руды.

Согласно прогнозу GlobalData, в 2020 г. мировое производство меди в концентрате составит 20,3 млн. т. Это будет только на 1,5% меньше, чем годом ранее. Наибольший спад по сравнению с прошлым годом произойдет в Перу — на 7,2% и в Чили — на 2,3%. При этом перуанские компании понесли наибольший ущерб от коронавируса во втором квартале, а у чилийцев серьезные проблемы возникли в третьем.

В то же время, в ДР Конго прогнозируется 5%-е увеличение производства меди в концентрате в 2020 г. по сравнению с прошлым годом благодаря вводу в строй новых мощностей Китай, по мнению аналитиков GlobalData, останется примерно при своих.

Мировой рынок меди, как ожидается, в ближайшие месяцы будет отличаться повышенной волатильностью. Летом и в начале осени цены на этот металл поднимались вследствие подъема в Китае, а в последний день сентября биржевые котировки испытали самое большое падение с марта текущего года из-за неблагоприятных перспектив мировой экономики, вызванных новой волной коронавируса.

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