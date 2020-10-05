В сентябре Украина активно торговала с ЕС и Китаем

В сентябре 2020 года экспорт украинских товаров составил 4,2 млрд долл. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в Facebook, передает БизнесЦензор.



Как отметил Д.Шмыгаль, это почти на 3% больше, чем в сентябре прошлого года.



"Несмотря на мировой кризис, экспорт вернулся на докризисный уровень. Всего в третьем квартале экспорт составил 12,1 млрд долл., что на 14% больше, чем во втором квартале. Основными торговыми партнерами остаются Европейский Союз и КНР", - рассказал Д.Шмыгаль.



