В сентябре Украина активно торговала с ЕС и Китаем

В сентябре Украина активно торговала с ЕС и Китаем

В сентябре 2020 года экспорт украинских товаров составил 4,2 млрд долл. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в Facebook, передает БизнесЦензор.

Как отметил Д.Шмыгаль, это почти на 3% больше, чем в сентябре прошлого года.

"Несмотря на мировой кризис, экспорт вернулся на докризисный уровень. Всего в третьем квартале экспорт составил 12,1 млрд долл., что на 14% больше, чем во втором квартале. Основными торговыми партнерами остаются Европейский Союз и КНР", - рассказал Д.Шмыгаль.

МинПром по материалам Бизнес Цензор

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