Новая экспертиза подтвердила почти 40 миллиардов гривень ущерба по делу "Роттердам +", - ЦПК

В деле "Роттердам+" появились результаты новой экспертизы, которая установила наличие убытков от формулы в размере 40 млрд гривень.

Об этом стало известно во время рассмотрения в Апелляционной палате Высшего антикоррупционного суд жалобы на закрытие прокурором САП Виталием Пономаренко дела

, сообщает "Центр противодействия коррупции".

"Экспертиза, проведенная независимым экспертом по инициативе органа досудебного расследования, подтвердила документально и расчетно завышение фактической стоимости электроэнергии в течение мая 2016-июня 2019 года в размере 39,9 миллиардов гривень", - заявил адвокат экс-депутата Виктора Чумака Алексей Бойко.

Экспертизу назначили в Национальном антикоррупционном бюро незадолго до закрытия дела. Однако прокурор Пономаренко закрыл дело, не дожидаясь результатов. Более того, отмечают в ЦПК, прокурор в суде возражал против приобщения экспертизы к рассмотрению апелляционной жалобы.

Сами же результаты новой экспертизы появились практически в тот день, когда судья ВАКС Екатерина Широкая отказалась возобновлять дело «Роттердам+» по жалобе экс-депутата Чумака. Саму экспертизу просят приобщить к материалам судебного дела адвокаты Виктора Чумака.

"Важно, что как прокурор САП Виталий Пономаренко, так и судья Антикоррупционного суда Екатерина Широкая вообще проигнорировали другие доказательства по делу. Вместе с тем, среди таких доказательств есть и многочисленные финансовые документы, и изъятая переписка между фигурантами, что свидетельствует о влиянии на должностные лица НКРЭКУ", - отметили в Центре противодействия коррупции.

Отмечается, что один из фигурантів дела, экс-руководитель НКРЭКУ Дмитрий Вовк, еще до утверждения формулы объяснял ее абсурдность, указывая на то, что все это - "банальное погашение обычными людьми кредита олигарху". Также Вовк указывал на то, что формулу составляют необоснованные расходы. Вскоре после этих высказываний НКРЭКУ в лице Вовка утвердила формулу.

Напомним, 24 сентября сообщалось, что судья ВАКС Екатерина Широкая отказала экс-нардепу Виктору Чумаку в удовлетворении жалобы на постановление прокурора САП Пономаренко о прекращении производства по делу "Роттердам +".

В конце августа САП сняла все подозрения, выдвинутые ранее в ходе расследования так называемого дела "Роттердам+".

В марте 2017 года Национальное антикоррупционное бюро начало уголовное производство по поводу формулы "Роттердам+". Оно было квалифицировано по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса (злоупотребление властью или служебным положением).

Досудебным расследованием было установлено, что глава и члены НКРЭКУ, используя служебное положение, вопреки интересам службы и действуя в интересах генерирующих компаний, умышленно, с целью создания условий получения ГК ТЭС сверхприбылей, в январе-марте 2016 года за разработку порядка формирования оптовой рыночной цены ("Роттердам +") обеспечили включение в него откровенно необоснованной формулы, увеличивающей стоимость угля. Таким образом, они создали все необходимые условия для роста цены продажи электрической энергии на оптовом рынке.

С запуском нового рынка электроэнергии, который произошел 1 июля 2019 года, методика формирования оптово-розничной цены на электроэнергию, более известная как формула "Роттердам+", прекратила свое существование.