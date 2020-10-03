Окружной админсуд Киева отменил разрешение на строительство в Протасовом яру

Судья Федорчук отменил разрешения, выданные компании "Дайтона групп" и генподрядчику "Строительная компания «Индбуд»".

Окружной админсуд Киева отменил разрешение на строительство в Протасовом яру
Фото: Макс Требухов

Окружной административный суд Киева признал противоправным разрешение на строительные работы в Протасовом яру.

Об этом сообщила адвокат Евгения Закревская в фейсбуке.

Согласно решению ОАСК, судья Андрей Федорчук отменил разрешения, выданные ранее заказчику работ - компании "Дайтона групп" и генподрядчику "Строительная компания "Индбуд".

Иск представителей общины Протасова яра Романа Ратушного и Евгения Самунджана был подан еще в начале лета 2019 года, сразу после начала строительных работ. Однако долгое время он не рассматривался.

В конце концов, под давлением общины Протасова яра, Киеврада приняла два решения. Сообщалось, что на землях Протасова Яра не будет жилой застройки и в дальнейшем там планируется создание регионального ландшафтного парка.

Напомним, конфликт с застройщиком "Дайтона групп" начался в начале мая 2019-го с драки, поскольку о строительстве узнали, когда на участке зеленых насаждений поставили бетонный забор. Нанятые застройщиком титушки забросали митингующих камнями, а те пытались снести незаконный забор.

3 мая 2019 года КГГА рекомендовала застройщику остановить все действия до проверки законности строительства. 4 мая состоялась очередная драка. 10 мая ГАСИ вынесла предписание о прекращении всех работ до проверки законности строительства. 14 мая частично снесли забор вокруг строительной площадки. Однако выяснилось, что застройщик обжаловал решение в суде.

В сентябре прошлого года Киевский окружной суд признал противоправными и отменил распоряжение о приостановлении подготовительных и строительных работ на ул. Николая Амосова, которое Департамент Государственной архитектурно-строительной инспекции Киева выдал застройщикам Протасова Яра.

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