Молдова начала закачивать газ для хранения в украинских хранилищах

В течение октября-ноября планируется закачать около 100 млн куб. м газа.

Молдова впервые начала закачивать в Украину газ для хранения в подземных газохранилищах.

Об этом информирует пресс-служба "Молдовагаза".

"Впервые в истории АО «Молдовагаз» начало закачки на хранение природного газа в Украину по трансбалканскому коридору. Ежедневно планируется передавать от 1,5 до 3 миллионов кубометров газа для складирования в подземных хранилищах с тем, чтобы потом использовать его в холодное время года" , - говорится в обнародованном заявлении.

Суммарно в октябре и ноябре планируется закачать на хранение около 100 млн кубометров газа. В "Молдовагазе" отмечают, что при необходимости этот газ будет поставлен потребителям в период с декабря 2020-го по февраль 2021 года.

О том, что Молдова будет хранить газ в украинских хранилищах, сообщил и глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон.

Он отметил, что вопрос создания запаса газа для Молдовы в Украине активно прорабатывался еще летом 2019 года, когда была неопределенность с продолжением транзита через Украину.

Макогон подчеркнул, что подобный запас газа гарантирует энергетическую безопасность Молдовы и снижает зависимость от единственного поставщика газа.

Напомним, по состоянию на конец августа Украина увеличила запасы газа в подземных хранилищах более чем на 60% - до 25,418 млрд куб. м.