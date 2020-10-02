IKEA не нашла доказательств использования незаконно заготовленной древесины из Украины

Шведская компания завершила независимый аудит по обвинению со стороны британской неправительственной организации Earthsight.

IKEA не нашла доказательств использования незаконно заготовленной древесины из Украины
Фото: rusjev.net

Шведская сеть магазинов мебели и товаров для дома IKEA завершила независимый аудит в связи с обвинениями британской неправительственной организации Earthsight, которая заявила о продаже компанией IKEA стульев, изготовленных из незаконно срубленных в украинских Карпатах буков.

Об этом говорится в заявлении компании, передает "Интерфакс-Украина".

"Результаты расследования третьей стороны при содействии ООО "Легаллис"(Legallis LLC), в рамках которого проводились посещения лесных участков, а также выводы нашего внутреннего расследования командой специалистов по поставкам древесины и лесному хозяйству, не обнаружили никаких признаков того, что незаконно заготовленная древесина попала в нашу цепь поставок", - говорится в заявлении.

В компании отметили, что оба расследования Earthsight указали на сложную интерпретацию закона о вырубке леса.

"Мы поддерживаем действия FSC (Лесного попечительского совета) по решению этой проблемы и рассмотрению вопроса противоречивого законодательства для дальнейшего совершенствования ответственного ведения лесного хозяйства в Украине и за ее пределами. Это также подтверждает, почему мы считаем, что на сегодняшний день FSC является самой надежной глобальной лесной сертификацией из всех действующих на рынке", - отметили в компании.

IKEA подчеркивает, что, как один из крупнейших мировых потребителей древесины, стремится использовать свои глобальные возможности, чтобы способствовать положительным изменениям в этой сфере, особенно в регионах, которые испытали трудности.

"Мы верим, что благодаря своему присутствию можем вносить вклад в ответственное ведение лесного хозяйства для укрепления биоразнообразия, обеспечения эффективного производства и поддержки местных общин. Чтобы этого достичь, компания продолжает инвестировать в компетентность сотрудников. В настоящее время глобальная команда IKEA насчитывает почти 40 специалистов по снабжению древесиной и лесному хозяйству. Она работает над обеспечением ответственных лесозаготовок и над тем, чтобы IКЕА, со своей стороны, способствовала развитию ответственного ведения лесного хозяйства", - говорится в заявлении.

Напомним, в июне 2020 года IKEA начала независимый аудит своей цепи поставок древесины в Украине в связи с обвинениями Earthsight в использовании незаконно заготовленной древесины.

Ранее компания провела независимые аудиты на основе расследования Earthsight 2018 года. В организации тогда подсчитали, что украинский лес рубят и вывозят такими темпами, что за четыре года его экспорт в страны ЕС вырос на 75%, превысив отметку в 1 млрд евро 2017 года. Результаты аудитов не подтвердили использование незаконно заготовленной древесины, а руководство Гослесагентства Украины назвало это расследование "наглой ложью" и пообещало судиться.

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