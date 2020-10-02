IKEA не нашла доказательств использования незаконно заготовленной древесины из Украины

Шведская сеть магазинов мебели и товаров для дома IKEA завершила независимый аудит в связи с обвинениями британской неправительственной организации Earthsight, которая заявила о продаже компанией IKEA стульев, изготовленных из незаконно срубленных в украинских Карпатах буков.

Об этом говорится в заявлении компании, передает "Интерфакс-Украина".

"Результаты расследования третьей стороны при содействии ООО "Легаллис"(Legallis LLC), в рамках которого проводились посещения лесных участков, а также выводы нашего внутреннего расследования командой специалистов по поставкам древесины и лесному хозяйству, не обнаружили никаких признаков того, что незаконно заготовленная древесина попала в нашу цепь поставок", - говорится в заявлении.

В компании отметили, что оба расследования Earthsight указали на сложную интерпретацию закона о вырубке леса.

"Мы поддерживаем действия FSC (Лесного попечительского совета) по решению этой проблемы и рассмотрению вопроса противоречивого законодательства для дальнейшего совершенствования ответственного ведения лесного хозяйства в Украине и за ее пределами. Это также подтверждает, почему мы считаем, что на сегодняшний день FSC является самой надежной глобальной лесной сертификацией из всех действующих на рынке", - отметили в компании.

IKEA подчеркивает, что, как один из крупнейших мировых потребителей древесины, стремится использовать свои глобальные возможности, чтобы способствовать положительным изменениям в этой сфере, особенно в регионах, которые испытали трудности.

"Мы верим, что благодаря своему присутствию можем вносить вклад в ответственное ведение лесного хозяйства для укрепления биоразнообразия, обеспечения эффективного производства и поддержки местных общин. Чтобы этого достичь, компания продолжает инвестировать в компетентность сотрудников. В настоящее время глобальная команда IKEA насчитывает почти 40 специалистов по снабжению древесиной и лесному хозяйству. Она работает над обеспечением ответственных лесозаготовок и над тем, чтобы IКЕА, со своей стороны, способствовала развитию ответственного ведения лесного хозяйства", - говорится в заявлении.

Напомним, в июне 2020 года IKEA начала независимый аудит своей цепи поставок древесины в Украине в связи с обвинениями Earthsight в использовании незаконно заготовленной древесины.