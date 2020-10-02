Порт Южный нарастил перевалку грузов на 53%

Порт Южный нарастил перевалку грузов на 53%

Государственное предприятие "Морской торговый порт "Южный" в сентябре 2020 года нарастил перевалку грузов на экспорт на 53% по сравнению с соответствующим месяцем прошлого года – до 1,12 млн т.

Об этом госстивидор сообщил на своей странице в Facebook.

Всего за сентябрь МТП "Южный" обработал 1,3 млн т грузов, перевыполнив месячный план на 14%. Импортных грузов за месяц принято 134 тыс. т.

Отмечается, что в сентябре порт привлек новые грузопотоки. Разгружено 62,6 тыс. т никелевой руды, и 71,4 тыс. т угля.

"Развитие и совершенствование процесса обработки грузов является основой хозяйственной деятельности МТП «Южный». Мы постоянно обновляем производственные мощности для освоения дополнительных объемов грузов. Непрерывно ведется анализ работы, оптимизируются грузовые операции, повышается коэффициент использования портовых мощностей. Это позволяет нам получить высокие финансовые показатели, что является основным результатом работы порта", – комментирует Сергей Ковшар, и.о. директора ГП "МТП "Южный".

В 2019 году госстивидор перевалил 15 млн т грузов. Это рекордный показатель за 41 год работы предприятия. В прошлом году порт перевыполнил план по перевалке грузов на 29,7% и превысил показатель 2018-го на 23%.

МинПром по материалам ГМК Центр

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