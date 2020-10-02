В Житомирской области разоблачили схему незаконного экспорта древесины в Азию на 4 млн грн

За 2 месяца злоумышленники вывезли более 1,6 тыс. кубометров пиломатериалов стоимостью более 4 миллионов гривен.

В Житомирской области разоблачили схему незаконного экспорта древесины в Азию на 4 млн грн
Фото: пресслужба СБУ

Служба безопасности Украины разоблачила на Житомирщине организованную преступную группировку, занимавшуюся нелегальным экспортом древесины в одну из азиатских стран.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

"Схему организовали уроженец Донецкой области, проживающий в Коростенском районе, и иностранец, который на протяжении нескольких последних лет проживал в Украине. Сообщники за наличные скупали на легальных пилорамах "левые" пиломатериалы, изготовленные из незаконно срубленных деревьев в государственных и коммунальных лесхозах на севере Житомирщины. За оформление таможенных документов "отвечала" жительница Житомира, занимавшаяся получением легальных сертификатов на продукцию", - говорится в сообщении.

Следствие установило, что злоумышленники переправляли товар морским транспортом в рамках выполнения контракта с иностранной фирмой. Сначала в документах отправителем была фиктивная коммерческая структура, впоследствии привлекли местного коммерсанта, владельца реального предприятия.

Для легализации и обналичивания средств фигуранты зарегистрировали в Киеве на подставных лиц ряд фиктивных фирм. Руководила финансовыми операциями сообщница из Житомира.

Схема действовала в течение 2 месяцев. За это время фигуранты вывезли более 1,6 тысячи кубометров пиломатериалов стоимостью более 4 миллионов гривен.

Сейчас продолжается досудебное расследование. Пиломатериалы стоимостью более миллиона гривен, подготовленные к вывозу за границу, находятся под арестом.

В конце сентября СБУ заблокировала схему реализации фальсифицированных лекарств на миллионы гривен.

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