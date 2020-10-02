Суд разрешил Фонду взыскать 870 миллионов с экс-руководства банка Михайловский

Суд подтвердил право Фонда гарантирования вкладов физлиц взыскать 870 млн грн с экс-владельца и бывших топ-менеджеров обанкротившегося банка Михайловский. Об этом сообщает finbalance со ссылкой на решение Северного апелляционного хозсуда.

Фото: epravda.com.ua

Кто должен выплатить средства

Требования о взыскании предъявлены Виктору Полищуку (экс-владелец), Игорю Дорошенко (экс-глава правления) и Денису Панфилову (экс-заместитель председателя правления).

Что говорят в Фонде

ФГВФЛ аргументирует свои исковые требования тем, что упомянутые лица являются связанными с банком Михайловский и совершили ряд противоправных действий, которые привели к убыткам банка и его кредиторов.

Ранее хозсуд Киева отказался удовлетворить иск ФГВФЛ к топ-менеджменту банка, ссылаясь на то, что банк не является хозяйственным обществом, и статья 89 Хозяйственного кодекса к нему не применима (предусматривает ответственность должностных лиц за нанесение ущерба хозяйственному обществу).

Предыстория

Банк Михайловский был признан неплатежеспособным в 2016 году. Правоохранители сразу начали расследовать вывод денег из банка.

В августе 2016-го прокуратура Киева задержала предправления банка Игоря Дорошенко и сообщила ему о подозрении в растрате 870 млн грн банка.

В ноябре 2018-го ГПУ направила в суд обвинительный акт по делу Дорошенко и других сотрудников банка. Дорошенко с 2016 года пребывает под домашним арестом.

Совладельцем банка Михайловский был бизнесмен Виктор Полищук. Именно его Национальный банк считал виновным в доведении банка до неплатежеспособности.

13 декабря 2019 года Госбюро расследований сообщило о подозрении в злоупотреблении полномочиями бывшему и.о. главы правления банка Михайловский, которые привели к убыткам Фонда на 870 млн грн.