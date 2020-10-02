В аэропорту “Борисполь” таможенники изъяли 5 старинных наручных часов. Ценные старинные часы пытался ввезти в Украину без декларирования гражданин США, прилетевший из ОАЭ.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы Киевской таможни.

“Киевской таможней в аэропорту “Борисполь” изъято пять старинных наручных механических часов Tiffany, Hamilton и Patek Phillippe. Киевской таможней изъяты ценные старинные часы, которые пытался ввезти в Украину без декларирования гражданин США , прилетевший из ОАЭ . Для прохождения таможенного контроля семидесятилетний иностранец выбрал упрощенную систему – зеленый коридор, которая не предполагает наличие каких-либо предметов, обязательных для декларирования”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что на момент прохождения таможенного контроля надлежащим образом оформленной таможенной декларации пассажир не предоставил, для получения разъяснения к инспекторам таможни не обращался.

Сотрудниками таможни был проведен устный опрос и осмотрен багаж и ручная кладь иностранца на рентген-аппарате.

По словам гражданина, он перевозил несколько часов. Однако, как оказалось, внутри чемодана находились шесть старинных часов, признанных в мире часовщиков, – 3 единицы Tiffany & Co и по одному Hamilton, Patek Phillippe Geneve, Vacheron & Constantin и Chopard, завернутые каждый в обычную бумажную салфетку. На некоторых высечены серийные номера и есть надписи “14К Gold”.

Седьмые часы были на руке иностранца.

Как признался мужчина, все часы 30-80-х годов прошлого века – его собственная коллекция.

Из обнаруженного были пропущены как личные вещи две единицы часов. Остальные – пять старинных механических часов – изъяты по протоколу о нарушении таможенных правил, составленному по ст. 471 Таможенного кодекса Украины.

Стоимость часов будет установлена дополнительно.

Выявление правонарушения произошло в сотрудничестве с СБУ .

По данным интернет-сайтов, каждый из подобных старинных наручных часов может стоить тысячи евро. Часто их покупают не только для коллекционирования, а как инвестицию в будущее, ведь стоимость антикварных моделей часов со временем только растет.

Как сообщала KV , в июле киевские таможенники во время проверки международных экспресс-отправлений обнаружили в одной из посылок камень. В декларации было указано, что это синтетический стеклянный камень. Таможенники усомнились и решили провести проверку.

Также этим летом киевские таможенники пресекли попытку переправки в почтовом отправлении за границу старинной иконы конца XVIII – начала XIX века под видом планшета.

Фото: Киевская таможня