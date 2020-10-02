В аэропорту “Борисполь” таможенники изъяли 5 старинных наручных часов
В аэропорту “Борисполь” таможенники изъяли 5 старинных наручных часов. Ценные старинные часы пытался ввезти в Украину без декларирования гражданин США, прилетевший из ОАЭ.
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“Киевской таможней в аэропорту “Борисполь” изъято пять старинных наручных механических часов Tiffany, Hamilton и Patek Phillippe. Киевской таможней изъяты ценные старинные часы, которые пытался ввезти в Украину без декларирования гражданин США, прилетевший из ОАЭ. Для прохождения таможенного контроля семидесятилетний иностранец выбрал упрощенную систему – зеленый коридор, которая не предполагает наличие каких-либо предметов, обязательных для декларирования”, – говорится в сообщении.
Отмечается, что на момент прохождения таможенного контроля надлежащим образом оформленной таможенной декларации пассажир не предоставил, для получения разъяснения к инспекторам таможни не обращался.
Сотрудниками таможни был проведен устный опрос и осмотрен багаж и ручная кладь иностранца на рентген-аппарате.
По словам гражданина, он перевозил несколько часов. Однако, как оказалось, внутри чемодана находились шесть старинных часов, признанных в мире часовщиков, – 3 единицы Tiffany & Co и по одному Hamilton, Patek Phillippe Geneve, Vacheron & Constantin и Chopard, завернутые каждый в обычную бумажную салфетку. На некоторых высечены серийные номера и есть надписи “14К Gold”.
Седьмые часы были на руке иностранца.
Как признался мужчина, все часы 30-80-х годов прошлого века – его собственная коллекция.
Из обнаруженного были пропущены как личные вещи две единицы часов. Остальные – пять старинных механических часов – изъяты по протоколу о нарушении таможенных правил, составленному по ст. 471 Таможенного кодекса Украины.
Стоимость часов будет установлена дополнительно.
Выявление правонарушения произошло в сотрудничестве с СБУ.
По данным интернет-сайтов, каждый из подобных старинных наручных часов может стоить тысячи евро. Часто их покупают не только для коллекционирования, а как инвестицию в будущее, ведь стоимость антикварных моделей часов со временем только растет.
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Также этим летом киевские таможенники пресекли попытку переправки в почтовом отправлении за границу старинной иконы конца XVIII – начала XIX века под видом планшета.
Фото: Киевская таможня