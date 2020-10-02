Трамп решил поддержать производство редкоземельных металлов

Президент США Дональд Трамп подписал указ, направленный на снижение зависимости страны от поставок из-за рубежа наиболее значимых видов полезных ископаемых, в том числе редкоземельных элементов, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Белого дома.



"Я подписал исполнительный указ, которым объявил о чрезвычайной ситуации для устранения угрозы, исходящей от чрезмерной зависимости нашей страны от зарубежных противников в сфере поставок жизненно важных полезных ископаемых. Сильная Америка не может зависеть от импорта со стороны зарубежных противников жизненно важных полезных ископаемых, которые становятся все более необходимыми для поддержания экономической и военной мощи в XXI веке", - говорится в письме Д.Трампа членам Конгресса США .



Как поясняет пресс-служба Белого дома, указ направлен на "развитие горнодобывающей отрасли в США, поддержку рабочих мест" в этой сфере, а также снижение зависимости от Китая в вопросе поставок особо важных полезных ископаемых. "Президент продолжит защищать наши внутренние цепи поставок <...> от разбойнических действий Китая", - подчеркнули в Белом доме.



Формулировка о наличии чрезвычайной ситуации позволяет исполнительной власти расширять свои полномочия по той или иной проблеме. Министерствам и ведомствам предписано разработать меры по восстановлению производства в США .



По словам Д.Трампа, США должны значительно расширить свой потенциал в добыче и обработке этих полезных ископаемых, передает Прайм.

"У США нет местного производства 14 критически важных минералов, и США полностью зависят от импорта в удовлетворении своего спроса", — пояснил Д.Трамп. По его словам, он особо обеспокоен тем, что США зависят в этом вопросе от Китая.



"США сейчас импортируют 80% своих редкоземельных металлов напрямую из Китая, и из оставшейся части некоторая доля поступает из Китая не напрямую, через другие страны", — говорится в указе. Д.Трамп обвинил Китай в "агрессивной экономической деятельности", которая уничтожила собственную добычу в США и сделала КНР монополистом.



Д.Трамп уже подписывал указ о расширении добычи редкоземельных металлов в 2017 году. По оценкам USGS, в 2018 году США восстановили добычу РЗМ на руднике Mountain Pass и к 2019 году довели ее до 26 тыс.т бастензитового концентрата. В Китае официально добывается ежегодно 120-130 тыс.т оксидов РЗМ и до нескольких десятков тысяч тонн - нелегальным путем.







