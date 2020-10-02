Трамп решил поддержать производство редкоземельных металлов

Трамп решил поддержать производство редкоземельных металлов

Президент США Дональд Трамп подписал указ, направленный на снижение зависимости страны от поставок из-за рубежа наиболее значимых видов полезных ископаемых, в том числе редкоземельных элементов, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

"Я подписал исполнительный указ, которым объявил о чрезвычайной ситуации для устранения угрозы, исходящей от чрезмерной зависимости нашей страны от зарубежных противников в сфере поставок жизненно важных полезных ископаемых. Сильная Америка не может зависеть от импорта со стороны зарубежных противников жизненно важных полезных ископаемых, которые становятся все более необходимыми для поддержания экономической и военной мощи в XXI веке", - говорится в письме Д.Трампа членам Конгресса США.

Как поясняет пресс-служба Белого дома, указ направлен на "развитие горнодобывающей отрасли в США, поддержку рабочих мест" в этой сфере, а также снижение зависимости от Китая в вопросе поставок особо важных полезных ископаемых. "Президент продолжит защищать наши внутренние цепи поставок <...> от разбойнических действий Китая", - подчеркнули в Белом доме.

Формулировка о наличии чрезвычайной ситуации позволяет исполнительной власти расширять свои полномочия по той или иной проблеме. Министерствам и ведомствам предписано разработать меры по восстановлению производства в США.

По словам Д.Трампа, США должны значительно расширить свой потенциал в добыче и обработке этих полезных ископаемых, передает Прайм.
"У США нет местного производства 14 критически важных минералов, и США полностью зависят от импорта в удовлетворении своего спроса", — пояснил Д.Трамп. По его словам, он особо обеспокоен тем, что США зависят в этом вопросе от Китая.

"США сейчас импортируют 80% своих редкоземельных металлов напрямую из Китая, и из оставшейся части некоторая доля поступает из Китая не напрямую, через другие страны", — говорится в указе. Д.Трамп обвинил Китай в "агрессивной экономической деятельности", которая уничтожила собственную добычу в США и сделала КНР монополистом.

Д.Трамп уже подписывал указ о расширении добычи редкоземельных металлов в 2017 году. По оценкам USGS, в 2018 году США восстановили добычу РЗМ на руднике Mountain Pass и к 2019 году довели ее до 26 тыс.т бастензитового концентрата. В Китае официально добывается ежегодно 120-130 тыс.т оксидов РЗМ и до нескольких десятков тысяч тонн - нелегальным путем.



МинПром по материалам МеталлТорг

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Налоговая проверит все счета и банковские переводы украинцев, по примеру ЕСНалоговая проверит все счета и банковские переводы украинцев, по примеру ЕС
Фонд госимущества проиграл Ахметову дело о реприватизации "Укртелекома"Фонд госимущества проиграл Ахметову дело о реприватизации "Укртелекома"
Суд наложил арест на имущество черкасского АзотаСуд наложил арест на имущество черкасского Азота
АЭС Украины снижают выработку энергииАЭС Украины снижают выработку энергии
Фонд гарантирования закончит ликвидацию Аркады в 2023 годуФонд гарантирования закончит ликвидацию Аркады в 2023 году
Блок рекламы


Похожие новости
Еврокомиссия решила обложить пошлиной алюминиевый профиль из КитаяЕврокомиссия решила обложить пошлиной алюминиевый профиль из Китая
Adamas Intelligence прогнозирует мировой дефицит редкоземельных металловAdamas Intelligence прогнозирует мировой дефицит редкоземельных металлов
Еще один банк разрешил клиентам обменивать валюту онлайнЕще один банк разрешил клиентам обменивать валюту онлайн
Norsk Hydro решила возобновить выпуск первичного алюминия на заводе HusnesNorsk Hydro решила возобновить выпуск первичного алюминия на заводе Husnes
Украина обвалила производство грузовых вагонов на 74%Украина обвалила производство грузовых вагонов на 74%
Кабмин разрешил украинцам не платить пенсионный сбор при покупке жилья впервыеКабмин разрешил украинцам не платить пенсионный сбор при покупке жилья впервые
Кабмин решил докапитализировать Укрэксимбанк на 6,8 миллиардовКабмин решил докапитализировать Укрэксимбанк на 6,8 миллиардов
Роснефть решила оставить Украину без моторных маселРоснефть решила оставить Украину без моторных масел
Мировое производство алюминия в августе выросло на 1,5%Мировое производство алюминия в августе выросло на 1,5%
Индийская SAIL решила избавиться от простаивающих активовИндийская SAIL решила избавиться от простаивающих активов
Последние новости
Подгружаем последние новости