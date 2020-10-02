Еврокомиссия выделила 720 млн евро на соединение энергосистемы Балтии с остальной Европой

Еврокомиссия выделила 720 млн евро на объединение энергосистемы стран Балтии с сетью остальной Европы.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на президента Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен.

"Этот выдающийся момент, обозначающий завершение изоляции балтийского энергорынка... Этот проект уменьшит чрезмерную зависимость региона от единого источника импорта, гармонично соединив его с сетью других стран ЕС . Также это проект с ориентиром на будущее, тому что новая подводная энергосеть сможет доставлять электроэнергию из возобновляемых источников во все страны, имеющие выход к Балтийскому морю", - заявила президент Еврокомиссии.

По ее словам, большая часть средств предназначена для построения интерконнектора в Балтийском море.

Также этот проект будет воплощать идеи Балтийской декларации о морских ветровых электростанциях (Baltic Declaration for Offshore Wind Energy), подписанной между Еврокомиссией и восемью странами-членами - Польшей, Германией, Данией, Швецией, Финляндией, Литвой, Латвией и Эстонией.

Напомним, 1 сентября Литва, Латвия и Эстония договорились прекратить торговлю электроэнергией с Беларусью после запуска белорусской АЭС в Островце.