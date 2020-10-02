Украина заключила контракт на закупку первой партии аппаратов ИВЛ на 42 млн грн

ГП "Медицинские закупки" отчиталось об экономии в 8 млн грн.

Государственное предприятие "Медицинские закупки Украины" заключило контракт на закупку первой партии аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Стоимость закупки 100 первых законтрактованных единиц составляет 42 млн грн, то есть 420 тыс. грн за один аппарат.

Об этом информирует пресс-служба ГП "МЗУ".

"Потенциальная экономия на каждой единице продукции составляет 80 тыс. грн, ведь доказанная ожидаемая стоимость к закупке одной единицы составляла 500 тыс. грн. Таким образом, экономия на первой партии товара составляет 8 млн грн, или 16% от ожидаемых 50 млн грн", - говорится в сообщении.

Доставка аппаратов шведской компании предполагается в течение 60 дней на склад в Киеве .

За средства специального фонда борьбы с COVID-19 предполагается закупка 200 аппаратов ИВЛ. На это государством выделено 100 млн гривен.

6 июля ГП объявило тендер на Prozorro по упрощенной процедуре на поставку 50 ИВЛ. Аукцион состоялся 16 июля. На него вышло 6 участников, только двое предложили товары, отвечавшие техзаданию. Предприятие обратилось в Минздрав с предложением увеличить ожидаемую стоимость аппаратов с целью обеспечения участия более широкого круга поставщиков.

Накануне сообщалось, что Минздрав за 4 месяца потратил менее 2% из Антиковидного фонда.