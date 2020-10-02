С начала года Украина взяла в долг почти 400 миллиардов — Минфин
В январе-сентябре 2020 года заимствования в общий фонд государственного бюджета составили 399,3 млрд грн, или 76,9% от запланированных на этот период. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.
Сколько одолжили на внутреннем рынке
«Фактические государственные заимствования в общий фонд государственного бюджета за январь-сентябрь составили 399,3 млрд грн, или 76,9% от запланированных на этот период.
Всего от размещения ОВГЗ на финансирование государственного бюджета привлекли 219,7 млрд грн (80,7% плана), в том числе в иностранной валюте — 87,7 млрд грн ($2,6 млрд и 0,7 млрд евро)», — говорится в сообщении.
Внешние заимствования
Из внешних источников привлекли 179,6 млрд грн (72,6% плана), в том числе:
- 33,9 млрд грн (1,25 млрд евро) — размещение 10-летних евробондов под 4,375% годовых;
- 55,2 млрд грн (1,5 млрд СПЗ) — получение первого транша кредита МВФ в рамках программы stand-by 2020;
- 15 млрд грн (500 млн евро) — поступление средств макрофинансовой помощи ЕС.
Сколько выплатили
По информации Минфина, платежи по погашению государственного долга за январь-сентябрь составили 330,6 млрд грн (98,8% плана), платежи по обслуживанию — 98,4 млрд грн (97,4% плана).
Напомним
- Проект госбюджета-2021 предусматривает сокращение государственного долга в следующем году на 3,4% — до 64,6% ВВП.
- В 2021 году предусматривается рост заимствований для финансирования общего фонда госбюджета на 64,2 млрд грн — до 684,7 млрд грн.
- Из них ОВГЗ составят 549,1 млрд грн, облигации внешнего государственного займа — 86,4 млрд грн, поступления от приватизации ожидаются в размере 6 млрд грн и от международных финансовых организаций — 43,2 млрд грн.