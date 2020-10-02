С начала года Украина взяла в долг почти 400 миллиардов — Минфин

В январе-сентябре 2020 года заимствования в общий фонд государственного бюджета составили 399,3 млрд грн, или 76,9% от запланированных на этот период. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

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Сколько одолжили на внутреннем рынке

«Фактические государственные заимствования в общий фонд государственного бюджета за январь-сентябрь составили 399,3 млрд грн, или 76,9% от запланированных на этот период.

Всего от размещения ОВГЗ на финансирование государственного бюджета привлекли 219,7 млрд грн (80,7% плана), в том числе в иностранной валюте — 87,7 млрд грн ($2,6 млрд и 0,7 млрд евро)», — говорится в сообщении.

Внешние заимствования

Из внешних источников привлекли 179,6 млрд грн (72,6% плана), в том числе:

33,9 млрд грн (1,25 млрд евро) — размещение 10-летних евробондов под 4,375% годовых;

55,2 млрд грн (1,5 млрд СПЗ) — получение первого транша кредита МВФ в рамках программы stand-by 2020;

в рамках программы stand-by 2020; 15 млрд грн (500 млн евро) — поступление средств макрофинансовой помощи ЕС .

Сколько выплатили

По информации Минфина, платежи по погашению государственного долга за январь-сентябрь составили 330,6 млрд грн (98,8% плана), платежи по обслуживанию — 98,4 млрд грн (97,4% плана).

Напомним