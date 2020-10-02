С начала года Украина взяла в долг почти 400 миллиардов — Минфин

В январе-сентябре 2020 года заимствования в общий фонд государственного бюджета составили 399,3 млрд грн, или 76,9% от запланированных на этот период. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

С начала года Украина взяла в долг почти 400 миллиардов — Минфин
Фото: liga.net

Сколько одолжили на внутреннем рынке

«Фактические государственные заимствования в общий фонд государственного бюджета за январь-сентябрь составили 399,3 млрд грн, или 76,9% от запланированных на этот период.

Всего от размещения ОВГЗ на финансирование государственного бюджета привлекли 219,7 млрд грн (80,7% плана), в том числе в иностранной валюте — 87,7 млрд грн ($2,6 млрд и 0,7 млрд евро)», — говорится в сообщении.

Внешние заимствования

Из внешних источников привлекли 179,6 млрд грн (72,6% плана), в том числе:

  • 33,9 млрд грн (1,25 млрд евро) — размещение 10-летних евробондов под 4,375% годовых;
  • 55,2 млрд грн (1,5 млрд СПЗ) — получение первого транша кредита МВФ в рамках программы stand-by 2020;
  • 15 млрд грн (500 млн евро) — поступление средств макрофинансовой помощи ЕС.

Сколько выплатили

По информации Минфина, платежи по погашению государственного долга за январь-сентябрь составили 330,6 млрд грн (98,8% плана), платежи по обслуживанию — 98,4 млрд грн (97,4% плана).

Напомним

  • Проект госбюджета-2021 предусматривает сокращение государственного долга в следующем году на 3,4% — до 64,6% ВВП.
  • В 2021 году предусматривается рост заимствований для финансирования общего фонда госбюджета на 64,2 млрд грн — до 684,7 млрд грн.
  • Из них ОВГЗ составят 549,1 млрд грн, облигации внешнего государственного займа — 86,4 млрд грн, поступления от приватизации ожидаются в размере 6 млрд грн и от международных финансовых организаций — 43,2 млрд грн.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Налоговая проверит все счета и банковские переводы украинцев, по примеру ЕСНалоговая проверит все счета и банковские переводы украинцев, по примеру ЕС
Фонд госимущества проиграл Ахметову дело о реприватизации "Укртелекома"Фонд госимущества проиграл Ахметову дело о реприватизации "Укртелекома"
Суд наложил арест на имущество черкасского АзотаСуд наложил арест на имущество черкасского Азота
АЭС Украины снижают выработку энергииАЭС Украины снижают выработку энергии
Фонд гарантирования закончит ликвидацию Аркады в 2023 годуФонд гарантирования закончит ликвидацию Аркады в 2023 году
Блок рекламы


Похожие новости
На СЕТАМ продали имущества на сумму более 13 миллиардовНа СЕТАМ продали имущества на сумму более 13 миллиардов
Квоты на поставку Украиной арматуры и труб в ЕС исчерпаны почти на 100%Квоты на поставку Украиной арматуры и труб в ЕС исчерпаны почти на 100%
Украина начала поставки электроэнергии в МолдовуУкраина начала поставки электроэнергии в Молдову
В сентябре Украина на треть сократила импорт газаВ сентябре Украина на треть сократила импорт газа
Международные эксперты считают, что найти инвестора для Приватбанка реально до 2025 годаМеждународные эксперты считают, что найти инвестора для Приватбанка реально до 2025 года
За год инвесторы вывели с бирж биткоинов на $5 миллиардовЗа год инвесторы вывели с бирж биткоинов на $5 миллиардов
Малая приватизация: доходы от продаж выросли почти в 7 разМалая приватизация: доходы от продаж выросли почти в 7 раз
Ощадбанк отчитался о миллиардной прибыли за 8 месяцев 2020 годаОщадбанк отчитался о миллиардной прибыли за 8 месяцев 2020 года
Курс валют в Киеве: 30 сентября 2020 годаКурс валют в Киеве: 30 сентября 2020 года
ОВГЗ-аукцион: Минфин привлек в бюджет более 2 миллиардовОВГЗ-аукцион: Минфин привлек в бюджет более 2 миллиардов
Последние новости
Подгружаем последние новости