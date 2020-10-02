Германия оштрафовала H&M на рекордные 35,3 миллиона евро. Причина — шпионаж

Шведская группа Hennes and Mauritz (H&M), которую обвинили в шпионаже за сотнями сотрудников в нюрнбергском филиале, теперь вынуждена заплатить штраф в размере 35,3 млн евро за нарушение закона о конфиденциальности. Об этом сообщает Thomson Reuters Foundation News.

Причина штрафа

Штраф наложило Гамбургское бюро по защите данных.

По его данным, руководители компании «получали подробную информацию о личной жизни своих сотрудников во время индивидуальных бесед и неформальных бесед, начиная от довольно безобидных подробностей и заканчивая семейными проблемами и религиозными убеждениями».

Некоторая информация сохранялась в цифровом виде.

Власти Гамбурга заявляют, что существуют «записи с высоким уровнем детализации», используемые для получения профиля сотрудника для принятия мер и решений в трудовых отношениях.

«Это дело свидетельствует о серьезном пренебрежении защитой данных сотрудников на сайте H&M в Нюрнберге, — сказал Йоханнес Каспар, сотрудник по защите данных в Гамбурге. — Таким образом, размер наложенного штрафа является адекватным и будет удерживать компании от нарушения конфиденциальности своих сотрудников».

О незаконном сборе данных стало известно, когда информация стала на несколько часов доступной для всей компании из-за ошибки конфигурации в октябре 2019 года. После того, как орган по защите данных в Гамбурге был проинформирован об этом факте, он сначала приказал «заморозить» сетевое устройство, а затем запросил о его передаче.

H&M в Украине

Вторая по величине в Европе сеть магазинов одежды, шведская H&M в третьем финансовом квартале увеличила в Украине выручку в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до $9,65 млн.

В третьем финансовом квартале (1 июня — 31 августа) компания увеличила выручку в своих украинских магазинах на 59% в гривне.