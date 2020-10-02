В сентябре налоговики собрали в госбюджет на 10 млрд грн больше плана

В сентябре налоговики собрали в госбюджет на 10 млрд грн больше плана

В сентябре государственный бюджет перевыполнен по доходам на 15,3%, или на 10,1 млрд гривен. Об этом свидетельствуют данные Государственной казначейской службы, передают Українські Новини.

Доходы госбюджета за сентябрь составили 76,083 млрд гривен при плане 65,986 млрд гривен. Следовательно, госбюджет в сентябре по доходам выполнен с профицитом в 10,1 млрд гривен.

Доходы общего фонда госбюджета в сентябре составили 61,103 млрд гривен при плане 52,752 млрд гривен, спецфонда – 14,980 млрд гривен при плане 13,234 млрд гривен. Поступление единого социального взноса (ЕСВ) в сентябре составило 24,746 млрд гривен, тогда как в сентябре прошлого года этот показатель составил 22,161 млрд гривен.

В январе-сентябре госбюджет по доходам выполнен на 98,5%. Доходы госбюджета за 9 месяцев составили 764,778 млрд гривен при плане в 776,581 млрд гривен. Таким образом, дефицит составил 11,803 млрд гривен.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Налоговая проверит все счета и банковские переводы украинцев, по примеру ЕСНалоговая проверит все счета и банковские переводы украинцев, по примеру ЕС
Фонд госимущества проиграл Ахметову дело о реприватизации "Укртелекома"Фонд госимущества проиграл Ахметову дело о реприватизации "Укртелекома"
Суд наложил арест на имущество черкасского АзотаСуд наложил арест на имущество черкасского Азота
АЭС Украины снижают выработку энергииАЭС Украины снижают выработку энергии
Фонд гарантирования закончит ликвидацию Аркады в 2023 годуФонд гарантирования закончит ликвидацию Аркады в 2023 году
Блок рекламы


Похожие новости
СБУ разоблачила махинации на рынке ценных бумаг на 2,8 млрд гривенСБУ разоблачила махинации на рынке ценных бумаг на 2,8 млрд гривен
В сентябре Украина на треть сократила импорт газаВ сентябре Украина на треть сократила импорт газа
Укргазвидобуванню больше не нужны трубыУкргазвидобуванню больше не нужны трубы
Shell спишет 1,5 млрд долл. из-за обесценивания активов и уволит 9 тыс. человекShell спишет 1,5 млрд долл. из-за обесценивания активов и уволит 9 тыс. человек
В сентябре восстановление китайской экономики замедлилосьВ сентябре восстановление китайской экономики замедлилось
Счетная палата выявила 20,6 млрд грн дополнительных резервов дохода в госбюджет-2021Счетная палата выявила 20,6 млрд грн дополнительных резервов дохода в госбюджет-2021
В августе госдолг Украины сократился на 16,9 млрд грнВ августе госдолг Украины сократился на 16,9 млрд грн
Минэнерго просит 16 млрд грн на программы энергоэффективностиМинэнерго просит 16 млрд грн на программы энергоэффективности
Cleveland-Cliffs купит за1,4 млрд долл. активы ArcelorMittal в СШАCleveland-Cliffs купит за1,4 млрд долл. активы ArcelorMittal в США
В планах Турции и дальше сокращать импорт роSSийского газаВ планах Турции и дальше сокращать импорт роSSийского газа
Последние новости
Подгружаем последние новости