На СЕТАМ продали имущества на сумму более 13 миллиардов

Государственное предприятие «СЕТАМ» Министерства юстиции Украины продало на аукционах имущество на общую сумму 13,2 млрд грн. Об этом сообщается на сайте Министерства.

На СЕТАМ продали имущества на сумму более 13 миллиардов
Фото: mind.ua

«Начиная с 2014 года на площадке состоялось 65 284 успешных аукционов на общую сумму 13 016 838 321 грн. Благодаря прозрачной конкуренции на торгах наши партнеры дополнительно получили 1,28 млрд грн. Средний прирост по реализованным лотам — 12%», — говорится в сообщении.

Что продавали

Больше всего лотов (73,7% от общей численности) на онлайн-аукционах было реализовано от Государственной исполнительной службы. Специалисты этой службы в 2020 году превысили показатели на 332 млн грн.

С начала 2020 года было реализовано 6768 лотов на сумму почти 2 млрд грн.

Среди категорий из проданного имущества больше всего было реализовано объектов недвижимости (11 564 успешных аукционов), транспортных средств (17 581 успешный аукцион) и электроники (10 516 успешных аукционов).

База пользователей аукциона является крупнейшей в Украине. На сегодня это 81392 участников.

Напомним

Государственное предприятие «СЕТАМ» с 2015 года провело 63 656 успешных аукционов по арестованного имущества на 9,3 млрд грн.

«13-й миллиард мы получили меньше чем за четыре месяца работы. За это время мы также перешли на электронный документооборот, запустили онлайн-кабинеты государственных и частных исполнителей. При этом СЕТАМ сопровождает программное обеспечение системы электронных торгов, технологическое обеспечение, сохранение и защиту данных, содержащихся в ней, обеспечивает организацию и проведение электронных торгов и выполняет другие функции, предусмотренные Порядком реализации арестованного имущества», — подчеркнул директор ГП«СЕТАМ» Александр Мамро.

Кроме того, по приказу Министерства юстиции СЕТАМ в кратчайшие сроки перейдет на двухуровневую систему реализации имущества. Над этим проектом работает рабочая группа, в состав которой входят работники ГП «СЕТАМ» и ГП «Прозорро.Продажи».

«Я уверен, что результатом реализации данного проекта останутся довольны все игроки рынка», — отметил Мамро.

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