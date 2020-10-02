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2020-10-02
Киевгорстрой повысил цены за квадратный метр жилья
Строительная компания «Киевгорстрой» сообщила на своем сайте, что с 1 октября повысила цены за квадратный метр в жилых комплексах.
Фото: epravda.com.ua
Что говорит застройщик
Как отметили в компании, цены пришлось повысить в связи с изменением этапов строительства.
Застройщик сообщает, что для покупателей квартир в «рассрочку» цена также возрастет, но позже, с 10 октября. К этой дате они еще могут внести оплату по цене, которая была указана в договоре. А с 10 октября все оплаты и погашения застройщик будет рассчитывать по новым ценам.
Стоимость квартир пересчитают по курсу 30-31 грн/$.
Проверить информацию об изменении базовой стоимости можно будет на сайте компании в разделе «Покупателям».
Напомним
- На прошлой неделе стало известно, что Киевгорстрой принял на достройку еще один объект корпорации Укрбуд — ЖК «Оберег-2». Это уже 16-й объект Укрбуда, который будет достраивать холдинговая компания.