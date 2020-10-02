Киевгорстрой повысил цены за квадратный метр жилья

Строительная компания «Киевгорстрой» сообщила на своем сайте, что с 1 октября повысила цены за квадратный метр в жилых комплексах.

Фото: epravda.com.ua

Что говорит застройщик

Как отметили в компании, цены пришлось повысить в связи с изменением этапов строительства.

Застройщик сообщает, что для покупателей квартир в «рассрочку» цена также возрастет, но позже, с 10 октября. К этой дате они еще могут внести оплату по цене, которая была указана в договоре. А с 10 октября все оплаты и погашения застройщик будет рассчитывать по новым ценам.

Стоимость квартир пересчитают по курсу 30-31 грн/$.

Проверить информацию об изменении базовой стоимости можно будет на сайте компании в разделе «Покупателям».

Напомним