Таможня перечислила в бюджет 33,15 миллиарда за сентябрь

В сентябре Гостаможслужба выполнила план поступлений в бюджет Украины на 103% и перечислила 33,15 млрд грн, сообщает ведомство на официальном сайте.

Фото: ckp.in.ua

Это почти на 1 млрд грн больше, чем было запланировано.

При этом в сентябре текущего года по сравнению с сентябрем прошлого года объемы налогооблагаемого импорта «по весу» уменьшились на 23,6%, а платежи выросли на 7%.

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