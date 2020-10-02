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2020-10-02
Таможня перечислила в бюджет 33,15 миллиарда за сентябрь
В сентябре Гостаможслужба выполнила план поступлений в бюджет Украины на 103% и перечислила 33,15 млрд грн, сообщает ведомство на официальном сайте.
Фото: ckp.in.ua
Это почти на 1 млрд грн больше, чем было запланировано.
При этом в сентябре текущего года по сравнению с сентябрем прошлого года объемы налогооблагаемого импорта «по весу» уменьшились на 23,6%, а платежи выросли на 7%.
Ранее сообщалось
- Кабинет Министров 30 сентября принял ряд решений для обеспечения функционирования Государственной налоговой службы Украины (ГНС) и Государственной таможенной службы (ГТС) в формате единого юридического лица.