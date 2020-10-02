Квоты на поставку Украиной арматуры и труб в ЕС исчерпаны почти на 100%

Металлургические предприятия Украины почти полностью исчерпали индивидуальную квоту на поставки арматуры (группа 13) и труб бесшовных из нержавеющей стали (группа 22) в Европейский Союз, выданную на квартал – с 1 июля по 30 сентября.



Об этом свидетельствуют данные мониторинга от ОП "Укрметаллургпром".



Украинские металлурги, по данным на 30 сентября, экспортировали в ЕС 40,4 тыс. т арматуры из 40,9 тыс. т допустимых. Таким образом, компании выбрали квоту на 98,67%.



Квота на поставки в ЕС труб бесшовных из нержавеющей стали выбрана на 97,44%. Украинские компании экспортировали 3,3 тыс. т металлопродукции из доступных 3,4 тыс. т.



Украина уже выбрала квоту на поставки в ЕС холоднокатаных прутков и брусков из легированной и нелегированной стали (группа 27). Страна поставила в ЕС допустимые 10,46 тыс. т металлопродукции.



Почти на исходе квота на поставку проволоки нелегированной (группа 28). Украинские металлурги поставили в ЕС почти 17,2 тыс. т металлопродукции из 17,5 тыс. т допустимых. То есть квота выбрана на 98,12%.



Напомним, что с 1 июля 2020 года в ЕС вступил в силу новый механизм действия квот на импорт стали. Теперь все индивидуальные квоты будут распределяться не по годовому, а по квартальному принципу.



Квартальная система выдачи страновых квот будет действовать год – с 1 июля 2020 года по 31 июня 2021 года. После исчерпания квоты импортируемая металлопродукция облагается 25%-й пошлиной.



