Квоты на поставку Украиной арматуры и труб в ЕС исчерпаны почти на 100%

Квоты на поставку Украиной арматуры и труб в ЕС исчерпаны почти на 100%

Металлургические предприятия Украины почти полностью исчерпали индивидуальную квоту на поставки арматуры (группа 13) и труб бесшовных из нержавеющей стали (группа 22) в Европейский Союз, выданную на квартал – с 1 июля по 30 сентября.

Об этом свидетельствуют данные мониторинга от ОП "Укрметаллургпром".

Украинские металлурги, по данным на 30 сентября, экспортировали в ЕС 40,4 тыс. т арматуры из 40,9 тыс. т допустимых. Таким образом, компании выбрали квоту на 98,67%.

Квота на поставки в ЕС труб бесшовных из нержавеющей стали выбрана на 97,44%. Украинские компании экспортировали 3,3 тыс. т металлопродукции из доступных 3,4 тыс. т.

Украина уже выбрала квоту на поставки в ЕС холоднокатаных прутков и брусков из легированной и нелегированной стали (группа 27). Страна поставила в ЕС допустимые 10,46 тыс. т металлопродукции.

Почти на исходе квота на поставку проволоки нелегированной (группа 28). Украинские металлурги поставили в ЕС почти 17,2 тыс. т металлопродукции из 17,5 тыс. т допустимых. То есть квота выбрана на 98,12%.

Напомним, что с 1 июля 2020 года в ЕС вступил в силу новый механизм действия квот на импорт стали. Теперь все индивидуальные квоты будут распределяться не по годовому, а по квартальному принципу.

Квартальная система выдачи страновых квот будет действовать год – с 1 июля 2020 года по 31 июня 2021 года. После исчерпания квоты импортируемая металлопродукция облагается 25%-й пошлиной.

МинПром по материалам ГМК Центр

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Налоговая проверит все счета и банковские переводы украинцев, по примеру ЕСНалоговая проверит все счета и банковские переводы украинцев, по примеру ЕС
Фонд госимущества проиграл Ахметову дело о реприватизации "Укртелекома"Фонд госимущества проиграл Ахметову дело о реприватизации "Укртелекома"
Суд наложил арест на имущество черкасского АзотаСуд наложил арест на имущество черкасского Азота
АЭС Украины снижают выработку энергииАЭС Украины снижают выработку энергии
Фонд гарантирования закончит ликвидацию Аркады в 2023 годуФонд гарантирования закончит ликвидацию Аркады в 2023 году
Блок рекламы


Похожие новости
С 1 января Лондон вводит квоты на 19 категорий металлопрокатаС 1 января Лондон вводит квоты на 19 категорий металлопроката
С 1 января Великобритания введет собственные квоты на импорт сталиС 1 января Великобритания введет собственные квоты на импорт стали
Укргазвидобуванню больше не нужны трубыУкргазвидобуванню больше не нужны трубы
Малая приватизация: доходы от продаж выросли почти в 7 разМалая приватизация: доходы от продаж выросли почти в 7 раз
Эксперты предрекают ценам на руду падение ниже 100 долл.Эксперты предрекают ценам на руду падение ниже 100 долл.
Минторг США пошел на уступки производителям труб из Южной КореиМинторг США пошел на уступки производителям труб из Южной Кореи
Канада расследует импорт арматуры из семи странКанада расследует импорт арматуры из семи стран
Бразилия установила ставку пошлины для украинских трубБразилия установила ставку пошлины для украинских труб
Morgan Stanley: получение Украиной транша МВФ в 2020 году маловероятноMorgan Stanley: получение Украиной транша МВФ в 2020 году маловероятно
Греческая компания заявила о первом в мире выпуске труб по зеленой технологииГреческая компания заявила о первом в мире выпуске труб по зеленой технологии
Последние новости
Подгружаем последние новости