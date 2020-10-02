Семь городов мира с самой переоцененной недвижимостью. Рейтинг UBS

Швейцарский банк UBS назвал города, где риск образования «пузыря» на рынке недвижимости особенно велик. Об этом сообщается в ежегодном исследовании UBS Global Real Estate Index , обнародованном на сайте банка.

Фото: wantsee.world

Города с наибольшим риском

1. Мюнхен

Показатель 2020 года: 2,35

Показатель 2019 года: 2,01

Мюнхен возглавляет рейтинг второй год подряд. За последнее десятилетие реальные цены на жилье здесь увеличивались более чем на 8% ежегодно, что является самым быстрым темпом среди всех анализируемых городов. Бум связан с хорошо диверсифицированной и растущей экономикой, а также с привлекательными условиями финансирования.

2. Франкфурт

Показатель 2020 года: 2,26

Показатель 2019 года: 1,71

Среднесрочный прогноз остается смешанным. Город стал практически недоступным для собственных жителей, что сделало жизнь в пригороде привлекательной альтернативой. Устойчивые и простые условия банковского финансирования являются необходимым условием для будущей стабильности цен на жилье.

3. Торонто

Показатель 2020 года: 1,96

Показатель 2019 года: 1,86

Цены на жилье здесь удвоились за последние 10 лет. Жилищный бум временно успокоился в 2018 году, когда ипотечные кредиты подорожали, а местные власти ввели ограничительные меры, включая налог для иностранных покупателей и контроль над арендой. Тем не менее, подстегнутые хорошими условиями финансирования, цены скакнули почти на 6% за последние четыре квартала. Значительно вырос спрос на частные дома.

4. Гонконг

Показатель 2020 года: 1,79

Показатель 2019 года: 1,84

В целом цены на жилье здесь будут варьироваться от стабильных к растущим, со средним однозначным приростом цифр к концу июня 2021 года. Рынок масс-маркета останется более волатильным из-за всплеска безработицы. Элитный сегмент будет чувствовать себя уверенно благодаря ограниченному предложению и способности бизнеса извлечь для себя пользу из сокращающейся экономики.

5. Париж

Показатель 2020 года: 1,68

Показатель 2019 года: 1,54

Реальные цены увеличились на 6% за последний год и сейчас почти на 30% превышают уровень 2015 года, когда началось восстановление рынка. Падение процентных ставок и иностранный спрос в элитном сегменте усилили подорожание недвижимости. В то время как привлекательность города и дефицит жилья поддерживают рост цен, убыль населения представляет риск ценовой стабильности».

6. Амстердам

Показатель 2020 года: 1,52

Показатель 2019 года: 1,61

Простые условия банковского финансирования, сильная экономика и высокий спрос на покупку жилья с целью сдачи в аренду укрепили рынок жилья с 2013-го по 2018 год. Запас жилья не смог поспевать за растущим спросом, поэтому уровень цен увеличился громадными темпами – более чем на 10% ежегодно. Несмотря на приличный рост доходов населения, доступность жилья сократилась. К тому же банки недавно ужесточили стандарты ипотечного кредитования, что должно ограничить дальнейший рост цен на жилье.

7. Цюрих

Показатель 2020 года: 1,51

Показатель 2019 года: 1,54

Хотя присутствует избыточный спрос на жилье, что в итоге поддержит цены в краткосрочной перспективе, негативные последствия рецессии до сих пор не проявили себя. Готовность потенциальных покупателей жилья платить, скорее всего, будет стагнировать в ближайшие несколько кварталов. Если же экономический кризис затянется, высокие цены на рынке вторичного жилья Швейцарии в результате станут неустойчивыми.

Города со справедливыми ценами

Ими в 2020 году оказались Бостон, Сингапур, Мадрид, Варшава, Милан и Дубай.

Украинская столица не вошла в ТОП-20 ни по одному из критериев.

Как считали рейтинг

Банк рассматривает пять факторов: цена недвижимости к доходу от нее и цена недвижимости к стоимости ее аренды, изменения в соотношении ипотеки к ВВП и строительства к ВВП , а также относительный показатель стоимости недвижимости города по сравнению с ценой по стране. В понимании банка любой город, показатель которого выше 1,5 по этому индексу, рассматривается как подверженный риску возникновения «пузыря».

Что такое «пузырь»?

Ценовые пузыри, по мнению UBS, являются регулярно повторяющимся явлением на рынках недвижимости. Термин «пузырь» относится к существенной и устойчивой неправильной оценке актива, существование которой невозможно доказать, если он не лопнет. UBS Global Real Estate Bubble Index измеряет риск пузыря на рынке недвижимости на основе таких моделей.