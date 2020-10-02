Депутаты предлагают изменить ставки акциза на автогаз и бензин

Депутаты предлагают внести изменения в Налоговый кодекс, а именно увеличить ставку акциза на автогаз и уменьшить на бензин. Соответствующий законопроект №4098-2 уже в Раде, сообщает Enkorr.

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Что предлагают

Проект закона, текстом которого располагает enkorr, предлагает уменьшить акциз на бензин с €213,50 до €169,5 за 1000 л и повысить акциз на СУГ с €52 до €124,50 за 1000 л. При этом акциз на дизельное топливо оставить та текущем уровне — €139,5/1000 л.

К чему это приведет

По расчетам «Консалтинговой группы А-95», принятие предложенных ставок акциза удешевит бензин А-95 на 1,74 грн/л и приведет к одновременному подорожанию газа на 2,9 грн/л.

В средних ценах на конец сентября 2020 года соотношение составит 21,21 грн/л на бензин против 14,90 грн/л на газ.

Что депутаты предлагали ранее

Как отмечает издание, это уже четвертый зарегистрированный с начала сентября законопроект в парламенте, который призван изменить ставки акцизов на топливо.

В частности, один из законопроект предлагает унифицировать акциз на бензин, автогаз и ДТ на уровне €139,5 за 1000 л. Эту инициативу лоббируют украинские НПЗ «Укртатнафта» и «Укргаздобыча».

Поддерживает проект и Нефтегазовая ассоциация Украины, объединяющая крупнейшие сети АЗС.

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