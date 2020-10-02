Депутаты предлагают изменить ставки акциза на автогаз и бензин
Депутаты предлагают внести изменения в Налоговый кодекс, а именно увеличить ставку акциза на автогаз и уменьшить на бензин. Соответствующий законопроект №4098-2 уже в Раде, сообщает Enkorr.
Что предлагают
Проект закона, текстом которого располагает enkorr, предлагает уменьшить акциз на бензин с €213,50 до €169,5 за 1000 л и повысить акциз на СУГ с €52 до €124,50 за 1000 л. При этом акциз на дизельное топливо оставить та текущем уровне — €139,5/1000 л.
К чему это приведет
По расчетам «Консалтинговой группы А-95», принятие предложенных ставок акциза удешевит бензин А-95 на 1,74 грн/л и приведет к одновременному подорожанию газа на 2,9 грн/л.
В средних ценах на конец сентября 2020 года соотношение составит 21,21 грн/л на бензин против 14,90 грн/л на газ.
Что депутаты предлагали ранее
Как отмечает издание, это уже четвертый зарегистрированный с начала сентября законопроект в парламенте, который призван изменить ставки акцизов на топливо.
В частности, один из законопроект предлагает унифицировать акциз на бензин, автогаз и ДТ на уровне €139,5 за 1000 л. Эту инициативу лоббируют украинские НПЗ «Укртатнафта» и «Укргаздобыча».
Поддерживает проект и Нефтегазовая ассоциация Украины, объединяющая крупнейшие сети АЗС.
Ранее сообщалось
- О необходимости пересмотра ставок акциза ранее заявили в «Консалтинговой группе А-95».
- Эксперты отметили, что если сегодня акциз на газ составляет 24,4% от акциза на бензин, то для решения задачи сбалансированного нефтепродуктообеспечения это соотношение должно быть не менее 70-75%. При этом акцизный налог на дизтопливо можно оставить на текущем уровне.