Депутаты предлагают изменить ставки акциза на автогаз и бензин

Депутаты предлагают внести изменения в Налоговый кодекс, а именно увеличить ставку акциза на автогаз и уменьшить на бензин. Соответствующий законопроект №4098-2 уже в Раде, сообщает Enkorr.

Депутаты предлагают изменить ставки акциза на автогаз и бензин
Фото: ubr.ua

Что предлагают

Проект закона, текстом которого располагает enkorr, предлагает уменьшить акциз на бензин с €213,50 до €169,5 за 1000 л и повысить акциз на СУГ с €52 до €124,50 за 1000 л. При этом акциз на дизельное топливо оставить та текущем уровне — €139,5/1000 л.

К чему это приведет

По расчетам «Консалтинговой группы А-95», принятие предложенных ставок акциза удешевит бензин А-95 на 1,74 грн/л и приведет к одновременному подорожанию газа на 2,9 грн/л.

В средних ценах на конец сентября 2020 года соотношение составит 21,21 грн/л на бензин против 14,90 грн/л на газ.

Что депутаты предлагали ранее

Как отмечает издание, это уже четвертый зарегистрированный с начала сентября законопроект в парламенте, который призван изменить ставки акцизов на топливо.

В частности, один из законопроект предлагает унифицировать акциз на бензин, автогаз и ДТ на уровне €139,5 за 1000 л. Эту инициативу лоббируют украинские НПЗ «Укртатнафта» и «Укргаздобыча».

Поддерживает проект и Нефтегазовая ассоциация Украины, объединяющая крупнейшие сети АЗС.

Ранее сообщалось

  • О необходимости пересмотра ставок акциза ранее заявили в «Консалтинговой группе А-95».
  • Эксперты отметили, что если сегодня акциз на газ составляет 24,4% от акциза на бензин, то для решения задачи сбалансированного нефтепродуктообеспечения это соотношение должно быть не менее 70-75%. При этом акцизный налог на дизтопливо можно оставить на текущем уровне.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Налоговая проверит все счета и банковские переводы украинцев, по примеру ЕСНалоговая проверит все счета и банковские переводы украинцев, по примеру ЕС
Фонд госимущества проиграл Ахметову дело о реприватизации "Укртелекома"Фонд госимущества проиграл Ахметову дело о реприватизации "Укртелекома"
Суд наложил арест на имущество черкасского АзотаСуд наложил арест на имущество черкасского Азота
АЭС Украины снижают выработку энергииАЭС Украины снижают выработку энергии
Фонд гарантирования закончит ликвидацию Аркады в 2023 годуФонд гарантирования закончит ликвидацию Аркады в 2023 году
Блок рекламы


Похожие новости
Украина начала поставки электроэнергии в МолдовуУкраина начала поставки электроэнергии в Молдову
Нацбанк может изменить монетарную политику — член Совета НБУНацбанк может изменить монетарную политику — член Совета НБУ
Депутаты предлагают выпустить ОВГЗ для расчетов за электроэнергию с «зелеными»Депутаты предлагают выпустить ОВГЗ для расчетов за электроэнергию с «зелеными»
Депутаты хотят увеличить максимальную сумму анонимного перевода денег до 25 тысяч. Комитет рассмотрит законопроектДепутаты хотят увеличить максимальную сумму анонимного перевода денег до 25 тысяч. Комитет рассмотрит законопроект
Автогаз неуклонно дорожает в эконом-сегментеАвтогаз неуклонно дорожает в эконом-сегменте
Белорусские НПЗ продолжат поставки топлива в УкраинуБелорусские НПЗ продолжат поставки топлива в Украину
Австралия и Бразилия резко понизили поставки рудыАвстралия и Бразилия резко понизили поставки руды
Автогаз в Украине опять начал дорожатьАвтогаз в Украине опять начал дорожать
Украина рекордно нарастила поставки арматуры в РоSSиюУкраина рекордно нарастила поставки арматуры в РоSSию
Оператор ГТС Украины возобновит поставки газа из СловакииОператор ГТС Украины возобновит поставки газа из Словакии
Последние новости
Подгружаем последние новости